Трендовый цвет весны 2025 — теплый оттенок, который станет модным хитом

Стильная девушка. Фото: Freepik

Новый год приносит с собой новые модные веяния, и 2025-й обещает быть ярким и неожиданным. В тренды возвращаются 1980-е с их дерзостью и экспериментами, видимое нижнее белье снова становится неотъемлемой частью образов, а ballet core теперь на вершине модных рейтингов. Но главной изюминкой весеннего сезона станет игра с цветами, которые зададут настроение всей теплой поре.

Об этом рассказали в Vogue.

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Весной нас будут ждать нежные и свежие витаминные оттенки: пудрово-розовый, цитрусовый и главный герой сезона — масляно-желтый. Эти цвета буквально вдохнут жизнь после суровой и минималистичной зимы, когда в моде — черный, серый, бордовый и коричневый.

Масляно-желтый, который напоминает мягкое сливочное масло, стал фаворитом многих модниц еще с лета 2024-го, и, похоже, в этом году он станет неизменным спутником стильных луков. Например, актриса Эль Фаннинг уже несколько раз появлялась на публике в образах этого оттенка, демонстрируя, насколько он элегантный и универсальный.

Желтый комбинезон. Фото из Instagram

Масляно-желтый — как носить и комбинировать

Этот цвет уже занял важное место в коллекциях таких брендов, как Prabal Gurung, Monse и Philip Lim, а герои уличной моды доказывают, что даже в зимние дни желтый может добавить яркости. Нежные желтые свитера, атласные юбки и пальто выглядят изысканно и освежают любой образ.

Чтобы создать модный лук, достаточно взять за основу желтый оттенок и сочетать его с нейтральными аксессуарами. Например:

Атласная масляно-желтая юбка + белый свитер.

Желтый жакет + брюки цвета слоновой кости.

Пальто в оттенке весеннего солнца + черные сапоги.

Желтый пиджак. Фото: Freepik

Этот цвет не просто модный, он дарит ощущение тепла и легкости. Это именно то, что нужно после холодного времени года. Отложите бордовый и коричневый, добавьте желтых нот в свой гардероб и встречайте весну стильно.

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