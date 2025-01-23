Трендовий колір весни 2025 — теплий відтінок, який стане модним хітом

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Новий рік приносить із собою нові модні віяння, і 2025-й обіцяє бути яскравим і несподіваним. У тренди повертаються 1980-ті з їхньою зухвалістю та експериментами, видима спідня білизна знову стає невід'ємною частиною образів, а ballet core тепер на вершині модних рейтингів. Але головною родзинкою весняного сезону стане гра з кольорами, які зададуть настрій усій теплій порі.

Про це розповіли у Vogue.

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Навесні нас чекатимуть ніжні й свіжі вітамінні відтінки: пудрово-рожевий, цитрусовий і головний герой сезону — масляно-жовтий. Ці кольори буквально вдихнуть життя після суворої та мінімалістичної зими, коли в моді — чорний, сірий, бордовий і коричневий.

Масляно-жовтий, який нагадує м'яке вершкове масло, став фаворитом багатьох модниць ще з літа 2024-го, і, схоже, цього року він стане незмінним супутником стильних луків. Наприклад, акторка Ель Фаннінг вже кілька разів з'являлася на публіці в образах цього відтінку, демонструючи, наскільки він елегантний і універсальний.

Жовтий комбінезон. Фото з Instagram

Масляно-жовтий — як носити й комбінувати

Цей колір вже зайняв важливе місце в колекціях таких брендів, як Prabal Gurung, Monse і Philip Lim, а герої вуличної моди доводять, що навіть у зимові дні жовтий може додати яскравості. Ніжні жовті светри, атласні спідниці та пальта мають вишуканий вигляд й освіжають будь-який образ.

Щоб створити модний лук, достатньо взяти за основу жовтий відтінок і поєднати його з нейтральними аксесуарами. Наприклад:

Атласна масляно-жовта спідниця + білий светр.

Жовтий жакет + штани кольору слонової кістки.

Пальто у відтінку весняного сонця + чорні чоботи.

Жовтий піджак. Фото: Freepik

Цей колір не просто модний, він дарує відчуття тепла та легкості. Це саме те, що потрібно після холодної пори року. Відкладіть бордовий і коричневий, додайте жовтих нот до свого гардероба та зустрічайте весну стильно.

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