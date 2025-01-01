Самый модный аксессуар зимы 2025 — как и с чем носить зимой

Девушка в стильном берете. Фото: Freepik

Берет — идеальный зимний аксессуар, придающий любому образу нотку французской элегантности. Если английская традиция ассоциируется с клетчатыми принтами, то берет бесспорно является символом французского стиля, олицетворяющего сдержанность и утонченность.

Сайт VOGUE рассказал подробнее об этом.

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В чем особенность берета

Начиная свой путь как простой головной убор из фетра, который носили крестьяне, он стал символом парижского шика. Раньше эта шляпка воспринималась как нечто скромное, даже простоватое, в противоположность более пышным аксессуарам, как цилиндры или шляпы с полями. Но сегодня берет — это об индивидуальности и стиле, выходящем за пределы времени и трендов.

Черный берет. Фото с Instagram

Иконы культуры, такие как Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Брижит Бардо, сделали берет частью своего узнаваемого образа. Они доказали, что этот простой аксессуар может поведать целую историю о человеке.

Как и десятки лет назад, берет остается неотъемлемой частью модного французского стиля. Современная мода дает множество вариантов для экспериментов: от классических черных моделей до более оригинальных – плетенных из шерсти, кожаных с бунтарским характером или украшенных вуалью для загадочности.

Яркий берет в образе. Фото с Instagram

Берет можно удачно соединить как с повседневными образами, так и с вечерними нарядами, добавляя своему образу шарма.

Известность этого аксессуара возродилась благодаря сериалу "Эмили в Париже" и Неделям моды, где модели и гости улиц продемонстрировали, как стильный головной убор может стать ключевой деталью образа. Берет — это не просто аксессуар, а способ подчеркнуть характер и смело заявить о своем стиле.

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