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Головной убор 2025 года, который подходит ко всему

1 января 2025 08:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самый модный аксессуар зимы 2025 — как и с чем носить зимой
Девушка в стильном берете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Берет — идеальный зимний аксессуар, придающий любому образу нотку французской элегантности. Если английская традиция ассоциируется с клетчатыми принтами, то берет бесспорно является символом французского стиля, олицетворяющего сдержанность и утонченность.

Сайт VOGUE рассказал подробнее об этом.

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Этой зимой снова берет на пике популярности, становясь ярким акцентом в гардеробах модниц по всему миру.

В чем особенность берета

Начиная свой путь как простой головной убор из фетра, который носили крестьяне, он стал символом парижского шика. Раньше эта шляпка воспринималась как нечто скромное, даже простоватое, в противоположность более пышным аксессуарам, как цилиндры или шляпы с полями. Но сегодня берет — это об индивидуальности и стиле, выходящем за пределы времени и трендов.

Стильный вариант головного убора на зиму
Черный берет. Фото с Instagram

Иконы культуры, такие как Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Брижит Бардо, сделали берет частью своего узнаваемого образа. Они доказали, что этот простой аксессуар может поведать целую историю о человеке.

Как и десятки лет назад, берет остается неотъемлемой частью модного французского стиля. Современная мода дает множество вариантов для экспериментов: от классических черных моделей до более оригинальных – плетенных из шерсти, кожаных с бунтарским характером или украшенных вуалью для загадочности.

Яркий берет не останется незамеченным
Яркий берет в образе. Фото с Instagram

Берет можно удачно соединить как с повседневными образами, так и с вечерними нарядами, добавляя своему образу шарма.

Известность этого аксессуара возродилась благодаря сериалу "Эмили в Париже" и Неделям моды, где модели и гости улиц продемонстрировали, как стильный головной убор может стать ключевой деталью образа. Берет — это не просто аксессуар, а способ подчеркнуть характер и смело заявить о своем стиле.

Раньше мы писали о том, какие стильные аксессуары будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какой головной убор неожиданно снова вернулся в моду с 1980 года.

 

мода зима аксессуары стиль шапка

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