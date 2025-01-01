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Головний убір 2025 року, який пасує до всього

1 січня 2025 08:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніший аксесуар зими 2025 — як і з чим носити взимку
Дівчина в стильному береті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Берет — ідеальний зимовий аксесуар, який додає будь-якому образу нотку французької елегантності. Якщо англійська традиція асоціюється з картатими принтами, то берет безперечно є символом французького стилю, що втілює стриманість і витонченість. 

Сайт VOGUE розповів детальніше про це. 

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В чому особливість берета

Починаючи свій шлях як простий головний убір із фетру, що його носили селяни, він став символом паризького шику. Раніше цей капелюшок сприймався як щось скромне, навіть простакувате, на противагу більш пишним аксесуарам, як циліндри чи капелюхи з полями. Але сьогодні берет — це про індивідуальність і стиль, що виходить за межі часу й трендів.

Стильний варіант головного убору на зиму
Чорний берет. Фото з Instagram

Ікони культури, такі як Пабло Пікассо, Ернест Гемінґвей, Едіт Піаф, Марлен Дітріх та Бріжит Бардо, зробили берет частиною свого впізнаваного образу. Вони довели, що цей простий аксесуар може розповісти цілу історію про людину.

Як і десятки років тому, берет залишається невід’ємною частиною модного французького стилю. Сучасна мода дає безліч варіантів для експериментів: від класичних чорних моделей до більш оригінальних — плетених з вовни, шкіряних із бунтарським характером чи прикрашених вуаллю для загадковості.

Яскравий берет не залишиться непоміченим
Яскравий берет в образі. Фото з Instagram

Берет можна вдало поєднати як із повсякденними образами, так і з вечірнім вбранням, додаючи своєму образу шарму.

Популярність цього аксесуару відродилася завдяки серіалу "Емілі в Парижі" та Тижням моди, де моделі й гості вулиць продемонстрували, як стильний головний убір може стати ключовою деталлю образу. Берет — це не просто аксесуар, а спосіб підкреслити характер і сміливо заявити про свій стиль.

Раніше ми писали про те, які стильні зимові аксесуари будуть в тренді 2025 року.

Також ми повідомляли, який головний убір неочікувано знову повернувся в моду з 1980 року.

 

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