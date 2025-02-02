Трендовые базовые вещи, которые стоит иметь в гардеробе этой весной

Главный тренд весны-2025 — сочетание брутальности и шика
Moto Boho — это не просто мода, это образ мышления. Сочетание дикой свободы дороги и романтики бохо создает уникальную эстетику, которая стремительно захватывает модный мир. Весна-2025 запомнится именно этим трендом: микс байкерской дерзости и легкости винтажного шика.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Вещи, которые помогут создать стильный образ в 2025
Представьте образ: длинная юбка, развевающаяся на ветру, воздушная блуза с вышивкой или кружевом и, как финальный штрих, потертая кожаная куртка с металлическими деталями. Сапоги на массивной подошве добавляют нотку дерзости, а аксессуары — завершают стиль: бахрома, ковбойские шляпы, крупные серебряные украшения и неизменные очки в ретро-форме.
В этом тренде главное — контрасты. Нежные ткани и грубая кожа, романтические силуэты и бунтарские элементы, богемная непринужденность и динамика скорости. Moto Boho — это игра с противоположностями, которая всегда выглядит стильно.
Этот стиль уже засветился в коллекциях SS25 от Chloé, Isabel Marant и Gabriela Hearst. Дизайнеры предлагают новое видение богемного гламура: легкие шифоновые платья с массивными ремнями, мешковатые замшевые сумки с металлическими заклепками, длинные шарфы, добавляющие образу расслабленности.
Образ довершают естественные прически — волны, словно после ветреной поездки, или же неопрятные косы с вплетенными лентами. Макияж остается естественным, но с металлическими акцентами на глазах.
Одним словом, Moto Boho — это свобода выбора и умение сочетать несочетаемое. Это стиль для тех, кто не боится экспериментировать и жить на полную. Ищите вдохновение в фестивальных луках Coachella, добавляйте в свой гардероб ключевые элементы и не бойтесь быть смелой.
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