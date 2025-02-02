Трендові базові речі, які варто мати в гардеробі цієї весни

Жінка в стильному образі. Фото: Freepik

Moto Boho — це не просто мода, це спосіб мислення. Поєднання дикої свободи дороги та романтики бохо створює унікальну естетику, яка стрімко захоплює модний світ. Весна-2025 запам’ятається саме цим трендом: мікс байкерської зухвалості та легкості вінтажного шику.

Про це пише Cosmopolitan.

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Уяви образ: довга спідниця, що розвівається на вітрі, пишна блуза з вишивкою або мереживом і, як фінальний штрих, потерта шкіряна куртка з металевими деталями. Чоботи на масивній підошві додають нотку зухвалості, а аксесуари завершують стиль: бахрома, ковбойські капелюхи, великі срібні прикраси та незмінні окуляри в ретро-формі.

Трендовий образ з чоботами. Фото: Cosmopolitan

В цьому тренді головне — контрасти. Ніжні тканини і груба шкіра, романтичні силуети та бунтарські елементи, богемна невимушеність та динаміка швидкості. Moto Boho — це гра з протилежностями, яка завжди має стильний вигляд.

Цей стиль вже засвітився в колекціях SS25 від Chloé, Isabel Marant та Gabriela Hearst. Дизайнери пропонують нове бачення богемного гламуру: легкі шифонові сукні з масивними ременями, мішкуваті замшеві сумки з металевими заклепками, довгі шарфи, що додають образу розслабленості.

Образ в бохо стилі. Фото: Cosmopolitan

Образ довершують природні зачіски — хвилі, наче після вітряної поїздки, або ж неохайні коси з вплетеними стрічками. Макіяж залишається природним, але з металевими акцентами на очах.

Одним словом, Moto Boho — це свобода вибору і вміння поєднувати непоєднуване. Це стиль для тих, хто не боїться експериментувати і жити на повну. Шукайте натхнення у фестивальних луках Coachella, додавайте у свій гардероб ключові елементи і не бійтеся бути сміливою.

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