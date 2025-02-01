Трендовые платья 2025 — модные цвета, достойные внимания

Девушка в платье. Фото: Freepik

Добавить в свой гардероб стильное платье — это всегда удачное решение. Кажется, выбрать платье просто, но на самом деле все не так очевидно. Среди огромного выбора фасонов хочется найти что-то оригинальное, практичное и универсальное. С цветами ситуация похожая.

Новини.LIVE советует обратить внимание на фаворита этого года — зеленый.

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Зеленый — тренд сезона весна-лето 2025

Последние несколько лет в моде доминировали сдержанные цвета: черный, серый, коричневый, молочный и темно-синий. Они идеально подходят для минималистичного стиля, где простота и элегантность на первом месте. Но мода не стоит на месте, и дизайнеры решили добавить яркости. В коллекциях весна-лето 2025 зеленые платья стали настоящей находкой.

От Victoria Beckham до Valentino — бренды представили десятки фасонов в зеленой палитре: приталенные, асимметричные, платья-комбинации или варианты с драпировкой. Зеленый оттенок освежит любой образ и позволит выглядеть стильно. Особенно популярны сочные травяные тона — они достаточно яркие, но остаются изысканными.

Зеленое платье. Фото из Instagram

Как носить зеленое платье

Главное — правильно подобрать оттенок и длину. Миди или макси — идеальный выбор, ведь это всегда выглядит элегантно. Платье-комбинация станет универсальным вариантом для теплых дней: его легко сочетать с белыми кедами или классическими туфлями. Для делового образа выберите сдержанные аксессуары, а для вечернего добавьте ярких акцентов, например, розовых или оранжевых.

Элегантное платье. Фото из Instagram

Одним словом, не бойтесь экспериментировать с цветами. Зеленый прекрасно сочетается с базовыми оттенками, такими как белый, черный или коричневый, и может гармонировать с розовым или даже золотистым.

Так что если ищете платье, которое одновременно подчеркнет вашу индивидуальность и останется актуальным еще несколько сезонов, обратите внимание именно на зеленые модели.

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