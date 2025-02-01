Трендові сукні 2025 — модні кольори, що варті уваги

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Додати до свого гардероба стильну сукню — це завжди вдале рішення. Здається, обрати сукню просто, але насправді все не так очевидно. Серед величезного вибору фасонів хочеться знайти щось оригінальне, практичне та універсальне. З кольорами ситуація схожа.

Новини.LIVE радить звернути увагу на фаворита цього року — зелений.

Читайте також:

Зелений — тренд сезону весна-літо 2025

Останні кілька років у моді домінували стримані кольори: чорний, сірий, коричневий, молочний і темно-синій. Вони ідеально підходять для мінімалістичного стилю, де простота й елегантність на першому місці. Але мода не стоїть на місці, і дизайнери вирішили додати яскравості. У колекціях весна-літо 2025 зелені сукні стали справжньою знахідкою.

Від Victoria Beckham до Valentino — бренди представили десятки фасонів у зеленій палітрі: приталені, асиметричні, сукні-комбінації чи варіанти з драпіруванням. Зелений відтінок освіжить будь-який образ і дозволить мати стильний вигляд. Особливо популярними є соковиті трав'яні тони — вони достатньо яскраві, але залишаються вишуканими.

Зелена сукня. Фото з Instagram

Як носити зелену сукню

Головне — правильно підібрати відтінок і довжину. Міді чи максі — ідеальний вибір, адже це завжди має елегантний вигляд. Сукня-комбінація стане універсальним варіантом для теплих днів: її легко поєднувати з білими кедами чи класичними туфлями. Для ділового образу оберіть стримані аксесуари, а для вечірнього додайте яскравих акцентів, наприклад, рожевих чи оранжевих.

Елегантна сукня. Фото з Instagram

Одним словом, не бійтеся експериментувати із кольорами. Зелений чудово поєднується з базовими відтінками, як-от білий, чорний або коричневий, і може гармоніювати з рожевим чи навіть золотистим.

Тож якщо шукаєте сукню, яка одночасно підкреслить вашу індивідуальність і залишиться актуальною ще кілька сезонів, зверніть увагу саме на зелені моделі.

Раніше ми писали про те, які сукні варто носити взимку, щоб мати стильний вигляд.

Також ми повідомляли, яку сукню Андре Тан вважає доречною для різних святкових подій.