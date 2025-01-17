Универсальная сумка, подходящая ко всему - трендовый выбор на 2025 год

Сумка. Фото: Freepik

Сумка для боулинга — это аксессуар, который всегда добавлял образу нотку ретро-роскоши. В сезоне весна-лето 2025 эта модель возвращается в центр внимания, став настоящим хитом. Благодаря удлиненной или трапециевидной форме, она приобретает статус must-have, а особый акцент в этом году делают на мини-сумках. Несмотря на свои компактные размеры, они легко вмещают все нужные мелочи.

Об этом пишет Vogue.

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Одна из самых известных моделей этого формата — творение французского модного Дома Louis Vuitton. Их сумка Keepall, которая появилась еще в 1930-х годах, стала настоящей легендой. Изначально известная как Express, позже она получила название Speedy, что символизировало новую эпоху быстрых путешествий и прогресса. Эта мини-версия дорожной сумки стала иконой, которую сегодня легко узнают во всем мире.

Минисумка. Фото: Vogue

Но вся магия сумки для боулинга — не только в ее дизайне, но и в том, как ее носить. Модницы обычно гордо держат ее на сгибе локтя, добавляя образу шарма. В то же время звезды уличного стиля предлагают другой способ: носить сумку, прижав к телу, что выглядит непринужденно и стильно.

Что касается размеров — здесь есть выбор для каждого: от больших, что идеально подойдут для работы, до миниатюрных моделей, которые станут эффектным завершением любого лука.

Минисумка от Miu Miu. Фото из Instagram

Сумки для боулинга с четкой структурой обладают особым винтажным шармом, который сложно не заметить. Современные переосмысления этой модели можно увидеть в коллекциях Louis Vuitton, Alaïa и Miu Miu. Например, Miu Miu предлагают варианты из замши теплых оттенков охры, которые добавляют образу изысканности. Такая сумка — это не просто аксессуар, а настоящее проявление стиля и индивидуальности.

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