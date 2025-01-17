Універсальна сумка, що пасує до усього — трендовий вибір на 2025 рік

Сумка. Фото: Freepik

Сумка для боулінгу — це аксесуар, який завжди додавав образу нотку ретро-розкоші. У сезоні весна-літо 2025 ця модель повертається в центр уваги, ставши справжнім хітом. Завдяки подовженій або трапецієподібній формі, вона набуває статусу must-have, а особливий акцент цього року роблять на мінісумках. Незважаючи на свої компактні розміри, вони легко вміщують усі потрібні дрібнички.

Про це пише Vogue.

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Одна з найвідоміших моделей цього формату — творіння французького модного Дому Louis Vuitton. Їхня сумка Keepall, яка з’явилася ще у 1930-х роках, стала справжньою легендою. Спочатку відома як Express, пізніше вона отримала назву Speedy, що символізувало нову епоху швидких подорожей і прогресу. Ця мініверсія дорожньої сумки стала іконою, яку сьогодні легко впізнають у всьому світі.

Мінісумка. Фото: Vogue

Але вся магія сумки для боулінгу — не лише в її дизайні, а й у тому, як її носити. Модниці зазвичай гордо тримають її на згині ліктя, додаючи образу шарму. Водночас зірки вуличного стилю пропонують інший спосіб: носити сумку, притиснувши до тіла, що має невимушений і стильний вигляд.

Щодо розмірів — тут є вибір для кожного: від великих, що ідеально підійдуть для роботи, до мініатюрних моделей, які стануть ефектним завершенням будь-якого лука.

Мінісумка від Miu Miu. Фото з Instagram

Сумки для боулінгу з чіткою структурою мають особливий вінтажний шарм, який складно не помітити. Сучасні переосмислення цієї моделі можна побачити в колекціях Louis Vuitton, Alaïa та Miu Miu. Наприклад, Miu Miu пропонують варіанти із замші теплих відтінків охри, які додають образу вишуканості. Така сумка — це не просто аксесуар, а справжній прояв стилю та індивідуальності.

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