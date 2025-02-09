Модные тренды весны 2025 — что в топе в этом сезоне

Девушка в ярком образе. Фото: Freepik

Весна уже на пороге, и самое время обновить гардероб в соответствии с модными трендами 2025 года. Дизайнеры снова доказывают, что мода циклична, а знакомые силуэты возвращаются с новым звучанием.

Новини.LIVE расскажет о новых трендах подробнее.

Читайте также:

Тренды 2025 года, которые удивляют

Ретро-элегантность

В этом сезоне особое внимание привлекают вещи в стиле ретро. Пышные рукава, круглые воротники, детализированные платья и элегантные накидки снова в центре внимания. Они добавляют образу романтичности и утонченности.

Ретро-образ. Фото из Instagram

Льняная классика

Натуральные ткани всегда в почете, и лен — безоговорочный фаворит. Его легкость и комфорт делают его идеальным для весенних образов. А еще он отлично комбинируется с минималистичными аксессуарами и удобной обувью.

Платье из льна. Фото из Instagram

Бохо-шик продолжает покорять

Платья с рюшами, бахромой и летящими силуэтами не теряют актуальности. Они отлично сочетаются с кожаными ботфортами, создавая стильный, но непринужденный вид.

Бохо-шик. Фото из Instagram

Юбка-брюки — тренд для активных

Удобство и стиль — вот что определяет этот тренд. Он идеально подходит тем, кто хочет выглядеть женственно, не теряя комфорта.

Юбка-брюки. Фото из Instagram

Широкие плечи — вдохновение 80-ми

Жакеты с выраженной линией плеч снова на пике популярности. Они добавляют образу структурности, а носить их можно как с классическими брюками, так и с узкими юбками.

Пиджак с широкими плечами. Фото из Instagram

Цвет сезона — сливочно-желтый

Нежный пастельный оттенок идеально подходит как для повседневного гардероба, так и для вечерних выходов.

Желтый оттенок. Фото из Instagram

Прозрачность со вкусом

Если раньше акцент был на открытых тканях, то сейчас тренд сместился в сторону многослойности и сдержанной элегантности. Прозрачные материалы теперь дополняют образ, а не делают его слишком смелым.

Прозрачный образ. Фото из Instagram

Кожаные перчатки — неожиданный фаворит

Они остаются среди главных аксессуаров, добавляя образу стильного характера. Даже в теплое время дизайнеры активно используют их в своих коллекциях.

Кожаные перчатки. Фото из Instagram

Мода 2025 года — это игра на контрастах: комфорт сочетается со стильными деталями, а классика получает новое прочтение. Главное — выбирать то, что действительно подходит именно вам.

Ранее мы писали о том, что из моды 2000-х стало актуальным сейчас.

Также мы сообщали, какие стильные новинки удивили всех модниц.