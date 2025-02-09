Модные тренды весны 2025 — что в топе в этом сезоне

Главные тренды весны-2025 — что будут носить все
Весна уже на пороге, и самое время обновить гардероб в соответствии с модными трендами 2025 года. Дизайнеры снова доказывают, что мода циклична, а знакомые силуэты возвращаются с новым звучанием.
Новини.LIVE расскажет о новых трендах подробнее.
Тренды 2025 года, которые удивляют
Ретро-элегантность
В этом сезоне особое внимание привлекают вещи в стиле ретро. Пышные рукава, круглые воротники, детализированные платья и элегантные накидки снова в центре внимания. Они добавляют образу романтичности и утонченности.
Льняная классика
Натуральные ткани всегда в почете, и лен — безоговорочный фаворит. Его легкость и комфорт делают его идеальным для весенних образов. А еще он отлично комбинируется с минималистичными аксессуарами и удобной обувью.
Бохо-шик продолжает покорять
Платья с рюшами, бахромой и летящими силуэтами не теряют актуальности. Они отлично сочетаются с кожаными ботфортами, создавая стильный, но непринужденный вид.
Юбка-брюки — тренд для активных
Удобство и стиль — вот что определяет этот тренд. Он идеально подходит тем, кто хочет выглядеть женственно, не теряя комфорта.
Широкие плечи — вдохновение 80-ми
Жакеты с выраженной линией плеч снова на пике популярности. Они добавляют образу структурности, а носить их можно как с классическими брюками, так и с узкими юбками.
Цвет сезона — сливочно-желтый
Нежный пастельный оттенок идеально подходит как для повседневного гардероба, так и для вечерних выходов.
Прозрачность со вкусом
Если раньше акцент был на открытых тканях, то сейчас тренд сместился в сторону многослойности и сдержанной элегантности. Прозрачные материалы теперь дополняют образ, а не делают его слишком смелым.
Кожаные перчатки — неожиданный фаворит
Они остаются среди главных аксессуаров, добавляя образу стильного характера. Даже в теплое время дизайнеры активно используют их в своих коллекциях.
Мода 2025 года — это игра на контрастах: комфорт сочетается со стильными деталями, а классика получает новое прочтение. Главное — выбирать то, что действительно подходит именно вам.
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