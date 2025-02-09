Модні тренди весни 2025 — що в топі цього сезону

Дівчина в яскравому образі. Фото: Freepik

Весна вже на порозі, і саме час оновити гардероб відповідно до модних трендів 2025 року. Дизайнери знову доводять, що мода циклічна, а знайомі силуети повертаються з новим звучанням.

Новини.LIVE розповість про нові тренди детальніше.

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Ретро-елегантність

У цьому сезоні особливу увагу привертають речі в стилі ретро. Пишні рукави, круглі коміри, деталізовані сукні та елегантні накидки знову в центрі уваги. Вони додають образу романтичності та витонченості.

Ретро-образ. Фото з Instagram

Лляна класика

Натуральні тканини завжди в пошані, і льон — беззаперечний фаворит. Його легкість і комфорт роблять його ідеальним для весняних образів. А ще він чудово комбінується з мінімалістичними аксесуарами та зручним взуттям.

Сукня з льону. Фото з Instagram

Бохо-шик продовжує підкорювати

Сукні з рюшами, бахромою та летючими силуетами не втрачають актуальності. Вони чудово поєднуються зі шкіряними ботфортами, створюючи стильний, але невимушений вигляд.

Бохо-шик. Фото з Instagram

Спідниця-штани — тренд для активних

Зручність і стиль — ось що визначає цей тренд. Він ідеально підходить тим, хто хоче мати жіночний вигляд, не втрачаючи комфорту.

Спідниця-штани. Фото з Instagram

Широкі плечі — натхнення 80-ми

Жакети з вираженою лінією плечей знову на піку популярності. Вони додають образу структурності, а носити їх можна як із класичними штанами, так і з вузькими спідницями.

Піджак з широкими плечима. Фото з Instagram

Колір сезону — вершково-жовтий

Ніжний пастельний відтінок ідеально підходить як для повсякденного гардероба, так і для вечірніх виходів.

Жовтий відтінок. Фото з Instagram

Прозорість зі смаком

Якщо раніше акцент був на відкритих тканинах, то зараз тренд змістився у бік багатошаровості та стриманої елегантності. Прозорі матеріали тепер доповнюють образ, а не роблять його надто сміливим.

Прозорий образ. Фото з Instagram

Шкіряні рукавички — несподіваний фаворит

Вони залишаються серед головних аксесуарів, додаючи образу стильного характеру. Навіть у теплу пору дизайнери активно використовують їх у своїх колекціях.

Шкіряні рукавички. Фото з Instagram

Мода 2025 року — це гра на контрастах: комфорт поєднується зі стильними деталями, а класика отримує нове прочитання. Головне — обирати те, що дійсно підходить саме вам.

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