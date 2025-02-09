Модні тренди весни 2025 — що в топі цього сезону

Головні тренди весни-2025 — що носитимуть усі
Весна вже на порозі, і саме час оновити гардероб відповідно до модних трендів 2025 року. Дизайнери знову доводять, що мода циклічна, а знайомі силуети повертаються з новим звучанням.
Новини.LIVE розповість про нові тренди детальніше.
Тренди 2025 року, що дивують
Ретро-елегантність
У цьому сезоні особливу увагу привертають речі в стилі ретро. Пишні рукави, круглі коміри, деталізовані сукні та елегантні накидки знову в центрі уваги. Вони додають образу романтичності та витонченості.
Лляна класика
Натуральні тканини завжди в пошані, і льон — беззаперечний фаворит. Його легкість і комфорт роблять його ідеальним для весняних образів. А ще він чудово комбінується з мінімалістичними аксесуарами та зручним взуттям.
Бохо-шик продовжує підкорювати
Сукні з рюшами, бахромою та летючими силуетами не втрачають актуальності. Вони чудово поєднуються зі шкіряними ботфортами, створюючи стильний, але невимушений вигляд.
Спідниця-штани — тренд для активних
Зручність і стиль — ось що визначає цей тренд. Він ідеально підходить тим, хто хоче мати жіночний вигляд, не втрачаючи комфорту.
Широкі плечі — натхнення 80-ми
Жакети з вираженою лінією плечей знову на піку популярності. Вони додають образу структурності, а носити їх можна як із класичними штанами, так і з вузькими спідницями.
Колір сезону — вершково-жовтий
Ніжний пастельний відтінок ідеально підходить як для повсякденного гардероба, так і для вечірніх виходів.
Прозорість зі смаком
Якщо раніше акцент був на відкритих тканинах, то зараз тренд змістився у бік багатошаровості та стриманої елегантності. Прозорі матеріали тепер доповнюють образ, а не роблять його надто сміливим.
Шкіряні рукавички — несподіваний фаворит
Вони залишаються серед головних аксесуарів, додаючи образу стильного характеру. Навіть у теплу пору дизайнери активно використовують їх у своїх колекціях.
Мода 2025 року — це гра на контрастах: комфорт поєднується зі стильними деталями, а класика отримує нове прочитання. Головне — обирати те, що дійсно підходить саме вам.
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