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Главные правила стиля Мелании Трамп, которые стоит перенять

20 января 2025 18:24
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стиль Мелании Трамп — чему отдает жена Дональда Трампа
Мелания Трамп. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мелания Трамп — жена Дональда Трампа, который победил на выборах в США и вскоре станет 47-м президентом страны. Мелания, которой сейчас 54 года, вскоре снова вернется к роли первой леди, а значит, ее стиль и публичные выступления снова будут в центре внимания.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В молодости Мелания занималась модельной карьерой, и это повлияло на ее безупречный вкус. Ее стиль всегда вызывает обсуждение — каждый выход сопровождается волной комментариев. Ее образы можно назвать эталоном элегантности и сдержанности.

Элегантный стиль жены Дональда Трампа

Гардероб Мелании Трамп — это прежде всего платья, которые подчеркивают ее фигуру. Она часто выбирает модели с акцентом на талии, добавляя ремень для завершения образа.

Жену Трампа часто можно увидеть в платьях
Мелания Трамп в платье. Фото из Instagram

Кроме этого, на официальных мероприятиях Меланию часто можно увидеть в костюмах от известных брендов, таких как Christian Dior. Хотя ее критикуют за любовь к люксовым маркам, она всегда остается верной себе.

Для деловых встреч Мелания выбирает приталенные жакеты, юбки-карандаши или костюмы с брюками в классических цветах — сером, черном или темно-синем. В сочетании с белой рубашкой такие образы выглядят строго, но изысканно.

Мелания Трамп обожает деловые костюмы
Мелания Трамп в сером костюме. Фото из Instagram
Удачный образ с костюмом от Мелании Трамп
Трамп в костюме с брюками. Фото из Instagram

На праздничных событиях ее можно увидеть в роскошных вечерних платьях длины макси. Вечерние образы часто дополняют кейпы — длинные рукава, которые добавляют нотку драматичности и особого шарма.

Мелания Трамп очень часто отдает предпочтение платьям
Мелания Трам в стильном образе. Фото из Instagram

Любимая обувь и аксессуары

Мелания отдает предпочтение туфлям-лодочкам на шпильке. В ее коллекции можно найти как однотонные модели, так и более смелые — с яркими принтами. Ее обувь всегда дополняет общий образ, делая его завершенным.

Мелания Трамп удачно подбирает обувь под образ
Мелания Трамп в туфлях-лодочках. Фото из Instagram

Забота о волосах

Особое внимание Мелания уделяет своим волосам. Она выбирает простые укладки, которые выглядят естественно и элегантно. Ее опрятные волны или строгий стиль всегда подходят к событию, на котором она появляется. Волосы первой леди давно стали ее визитной карточкой, которая вдохновляет женщин во всем мире.

Ранее мы писали о том, каким брендам в одежде отдает предпочтение Мелания Трамп.

Также мы сообщали, какие украинские бренды обожают в Голливуде.

США мода одежда стиль Мелания Трамп

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