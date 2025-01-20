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Головні правила стилю Меланії Трамп, які варто перейняти

20 січня 2025 18:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стиль Меланії Трамп — чому віддає дружина Дональда Трампа
Меланія Трамп. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Меланія Трамп — дружина Дональда Трампа, який переміг на виборах у США й невдовзі стане 47-м президентом країни. Меланія, якій зараз 54 роки, незабаром знову повернеться до ролі першої леді, а значить, її стиль та публічні виступи знову будуть у центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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У молодості Меланія займалася модельною кар’єрою, і це вплинуло на її бездоганний смак. Її стиль завжди викликає обговорення — кожен вихід супроводжується хвилею коментарів. Її образи можна назвати еталоном елегантності та стриманості.

Елегантний стиль дружини Дональда Трампа

Гардероб Меланії Трамп — це насамперед сукні, які підкреслюють її фігуру. Вона часто обирає моделі з акцентом на талії, додаючи ремінь для завершення образу.

Дружину Трампа часто можна побачити в сукнях
Меланія Трамп у сукні. Фото з Instagram

Окрім цього, на офіційних заходах Меланію часто можна побачити в костюмах від відомих брендів, таких як Christian Dior. Хоча її критикують за любов до люксових марок, вона завжди залишається вірною собі.

Для ділових зустрічей Меланія обирає приталені жакети, спідниці-олівці чи костюми зі штанами у класичних кольорах — сірому, чорному або темно-синьому. У поєднанні з білою сорочкою такі образи мають суворий, але вишуканий вигляд.

Меланія Трамп обожнює ділові костюми
Меланія Трамп у сірому костюмі. Фото з Instagram
Вдалий образ з костюмом від Меланії Трамп
Трамп у костюмі з штанами. Фото з Instagram

На святкових подіях її можна побачити у розкішних вечірніх сукнях довжини максі. Вечірні образи часто доповнюють кейпи — довгі рукави, які додають нотку драматичності та особливого шарму.

Меланія Трамп дуже часто віддає перевагу сукням
Меланія Трам у стильному образі. Фото з Instagram

Улюблене взуття та аксесуари

Меланія віддає перевагу туфлям-човникам на шпильці. У її колекції можна знайти як однотонні моделі, так і більш сміливі — з яскравими принтами. Її взуття завжди доповнює загальний образ, роблячи його завершеним.

Меланія Трамп вдало підбирає взуття під образ
Меланія Трамп у туфлях-човниках. Фото з Instagram

Турбота про волосся

Особливу увагу Меланія приділяє своєму волоссю. Вона обирає прості укладки, які мають природний та елегантний вигляд. Її охайні хвилі або строгий стиль завжди пасують до події, на якій вона з’являється. Волосся першої леді давно стало її візитною карткою, що надихає жінок у всьому світі.

Раніше ми писали про те, яким брендам в одязі віддає перевагу Меланія Трамп.

Також ми повідомляли, які українські бренди обожнюють в Голлівуді.

 

США мода одяг стиль Меланія Трамп

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