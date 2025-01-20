Стиль Меланії Трамп — чому віддає дружина Дональда Трампа

Головні правила стилю Меланії Трамп, які варто перейняти
Меланія Трамп — дружина Дональда Трампа, який переміг на виборах у США й невдовзі стане 47-м президентом країни. Меланія, якій зараз 54 роки, незабаром знову повернеться до ролі першої леді, а значить, її стиль та публічні виступи знову будуть у центрі уваги.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
У молодості Меланія займалася модельною кар’єрою, і це вплинуло на її бездоганний смак. Її стиль завжди викликає обговорення — кожен вихід супроводжується хвилею коментарів. Її образи можна назвати еталоном елегантності та стриманості.
Елегантний стиль дружини Дональда Трампа
Гардероб Меланії Трамп — це насамперед сукні, які підкреслюють її фігуру. Вона часто обирає моделі з акцентом на талії, додаючи ремінь для завершення образу.
Окрім цього, на офіційних заходах Меланію часто можна побачити в костюмах від відомих брендів, таких як Christian Dior. Хоча її критикують за любов до люксових марок, вона завжди залишається вірною собі.
Для ділових зустрічей Меланія обирає приталені жакети, спідниці-олівці чи костюми зі штанами у класичних кольорах — сірому, чорному або темно-синьому. У поєднанні з білою сорочкою такі образи мають суворий, але вишуканий вигляд.
На святкових подіях її можна побачити у розкішних вечірніх сукнях довжини максі. Вечірні образи часто доповнюють кейпи — довгі рукави, які додають нотку драматичності та особливого шарму.
Улюблене взуття та аксесуари
Меланія віддає перевагу туфлям-човникам на шпильці. У її колекції можна знайти як однотонні моделі, так і більш сміливі — з яскравими принтами. Її взуття завжди доповнює загальний образ, роблячи його завершеним.
Турбота про волосся
Особливу увагу Меланія приділяє своєму волоссю. Вона обирає прості укладки, які мають природний та елегантний вигляд. Її охайні хвилі або строгий стиль завжди пасують до події, на якій вона з’являється. Волосся першої леді давно стало її візитною карткою, що надихає жінок у всьому світі.
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