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Главные модные приемы Мелании Трамп, которые легко повторить

29 января 2025 10:20
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные правила Мелании Трамп — три впечатляющие привычки
Мелания Трамп. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мелания Трамп — это не просто жена президента США, а настоящая икона стиля. Она давно выработала свой фирменный образ и остается верной ему вне зависимости от модных трендов. Главные принципы ее стиля — элегантность, минимализм и внимание к деталям.

Об этом пишет "Фокус".

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Минимум украшений, максимум изысканности

В ее образах редко можно увидеть много драгоценностей. Она не перегружает свои наряды браслетами, колье или массивными серьгами. Ее выбор — это изящные серьги-гвоздики с бриллиантами от Van Cleef & Arpels и роскошные кольца. Самые известные из них — 13-каратное обручальное кольцо Graff и кольцо с 25-каратным бриллиантом, подаренное Дональдом Трампом на 10-ю годовщину брака. Мелания доказывает, что настоящий стиль не нуждается в излишествах.

Мелания Трамп любит изящные украшения
Кольцо Мелании Трамп. Фото: Фокус

Кейпы — ее тайное оружие

Мелания Трамп обожает пальто-кейпы и платья с рукавами-накидками. Это придает ее образам утонченности и загадочности. Перед инаугурационными мероприятиями она носила кейпы от Dior и Yves Saint Laurent, а в Великобритании появилась в ярко-желтом пальто Valentino, которое произвело фурор. Она умеет носить такие вещи так, что они выглядят не просто модно, а по-королевски.

Трамп предпочитает платья с накидками
Платье Мелании Трамп. Фото из Instagram

Обувь, которая стала визитной карточкой

Мелания Трамп всегда на каблуках, даже при своем высоком росте. Она не изменяет двум брендам — Manolo Blahnik и Christian Louboutin. В ее гардеробе сотни пар этих роскошных туфель. Зимой она выбирает высокие сапоги от тех же дизайнеров, а если нужна комфортная обувь — балетки Roger Vivier. Иногда она может появиться в моделях от Jimmy Choo или Gianvito Rossi, но это скорее исключение.

Жена Трампа носит обувь на каблуке
Трамп с женой. Фото: Elle

Мелания Трамп создала свой уникальный стиль и не меняет его годами. Ее образ всегда продуман до мельчайших деталей, а каждое ее появление становится настоящим модным вдохновением.

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