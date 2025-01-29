Модні правила Меланії Трамп — три звички, що вражають

Головні модні способи Меланії Трамп, які легко повторити
Меланія Трамп — це не просто дружина президента США, а справжня ікона стилю. Вона давно виробила свій фірмовий образ і залишається вірною йому, незалежно від модних трендів. Головні принципи її стилю — елегантність, мінімалізм і увага до деталей.
Про це пише "Фокус".
Чому Меланію Трамп вважають іконою стилю
Мінімум прикрас, максимум вишуканості
У її образах рідко можна побачити багато коштовностей. Вона не перевантажує свої вбрання браслетами, кольє чи масивними сережками. Її вибір — це витончені сережки-гвоздики з діамантами від Van Cleef & Arpels і розкішні каблучки. Найвідоміші з них — 13-каратна обручка Graff і каблучка з 25-каратним діамантом, подарована Дональдом Трампом на 10-ту річницю шлюбу. Меланія доводить, що справжній стиль не потребує надмірностей.
Кейпи — її таємна зброя
Меланія Трамп обожнює пальта-кейпи та сукні з рукавами-накидками. Це додає її образам витонченості та загадковості. Перед інавгураційними заходами вона носила кейпи від Dior і Yves Saint Laurent, а у Великій Британії з'явилася в яскраво-жовтому пальті Valentino, яке справило фурор. Вона вміє носити такі речі так, що вони мають не просто модний, а королівський вигляд.
Взуття, яке стало візитівкою
Меланія Трамп завжди на підборах, навіть при своєму високому зрості. Вона не зраджує два бренди — Manolo Blahnik і Christian Louboutin. У її гардеробі сотні пар цих розкішних туфель. Взимку вона обирає високі чоботи від тих же дизайнерів, а якщо потрібно комфортне взуття — балетки Roger Vivier. Інколи вона може з’явитися у моделях від Jimmy Choo або Gianvito Rossi, але це скоріше виняток.
Меланія Трамп створила свій унікальний стиль і не змінює його роками. Її образ завжди продуманий до найменших деталей, а кожна її поява стає справжнім модним натхненням.
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