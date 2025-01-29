Модні правила Меланії Трамп — три звички, що вражають

Меланія Трамп. Фото: скриншот відео

Меланія Трамп — це не просто дружина президента США, а справжня ікона стилю. Вона давно виробила свій фірмовий образ і залишається вірною йому, незалежно від модних трендів. Головні принципи її стилю — елегантність, мінімалізм і увага до деталей.

Про це пише "Фокус".

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Мінімум прикрас, максимум вишуканості

У її образах рідко можна побачити багато коштовностей. Вона не перевантажує свої вбрання браслетами, кольє чи масивними сережками. Її вибір — це витончені сережки-гвоздики з діамантами від Van Cleef & Arpels і розкішні каблучки. Найвідоміші з них — 13-каратна обручка Graff і каблучка з 25-каратним діамантом, подарована Дональдом Трампом на 10-ту річницю шлюбу. Меланія доводить, що справжній стиль не потребує надмірностей.

Каблучка Меланії Трамп. Фото: Фокус

Кейпи — її таємна зброя

Меланія Трамп обожнює пальта-кейпи та сукні з рукавами-накидками. Це додає її образам витонченості та загадковості. Перед інавгураційними заходами вона носила кейпи від Dior і Yves Saint Laurent, а у Великій Британії з'явилася в яскраво-жовтому пальті Valentino, яке справило фурор. Вона вміє носити такі речі так, що вони мають не просто модний, а королівський вигляд.

Сукня Меланії Трамп. Фото з Instagram

Взуття, яке стало візитівкою

Меланія Трамп завжди на підборах, навіть при своєму високому зрості. Вона не зраджує два бренди — Manolo Blahnik і Christian Louboutin. У її гардеробі сотні пар цих розкішних туфель. Взимку вона обирає високі чоботи від тих же дизайнерів, а якщо потрібно комфортне взуття — балетки Roger Vivier. Інколи вона може з’явитися у моделях від Jimmy Choo або Gianvito Rossi, але це скоріше виняток.

Трамп із дружиною. Фото: Elle

Меланія Трамп створила свій унікальний стиль і не змінює його роками. Її образ завжди продуманий до найменших деталей, а кожна її поява стає справжнім модним натхненням.

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