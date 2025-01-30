Что не стоит носить в 2025 году — главные антитренды

Девушка в яркой куртке. Фото: Freepik

Мода меняется так быстро, что вчерашние тренды сегодня могут выглядеть странно. Некоторые вещи задержались слишком долго, но пришло время их отложить и попробовать что-то новое.

Новини.LIVE расскажет, от чего лучше отказаться в этом году.

Читайте также:

Что больше не в тренде в 2025 году

Массивная обувь

Грубые ботинки на толстой подошве были популярны много лет, но их время прошло. Сейчас в моде изящные модели — аккуратные балетки, легкие кроссовки и изящные туфли на танкетке. Они выглядят более стильно и подходят к любому образу.

Массивная обувь. Фото из Instagram

Рваные джинсы — уже не актуально

Рваный деним постепенно исчезает из гардеробов. На замену приходят классические джинсы прямого кроя или слегка свободные брюки. Они имеют опрятный вид, их легко сочетать с разной одеждой, и они точно не выйдут из моды за пару сезонов.

Рваные джинсы. Фото из Instagram

Плюшевые куртки и пальто — прощайте

Милые пушистые пальто казались идеальным вариантом на зиму, но их время тоже прошло. Сейчас в тренде стильные шубы и пончо. Они выглядят более благородно, а согревают так же хорошо.

Плюшевая куртка. Фото из Instagram

Мини-сумки больше никому не нужны

Маленькие сумочки, в которые едва влезает телефон, выглядят красиво, но совершенно непрактичны. Вместо них сейчас популярны вместительные модели — большие сумки, рюкзаки или шоперы. Они более удобны и подходят для повседневной жизни.

Мини-сумки. Фото из Instagram

Много пайеток — уже не модно

Если раньше пайетки были везде, то теперь их стало меньше. Они уступили место более сдержанному блеску — тканям с металлизированными нитями или легким глиттером. Такой блеск выглядит стильно и не кажется лишним.

Костюм с пайетками. Фото из Instagram

2025 год предлагает новые идеи: простота, удобство и натуральность. Время обновить гардероб и выбрать то, что действительно будет радовать.

Ранее мы писали о том, какие базовые вещи должны быть в гардеробе женщины после 40 лет.

Также мы сообщали, какое пальто стоит купить к весне-2025.