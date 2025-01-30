Что не стоит носить в 2025 году — главные антитренды

Главные антитренды 2025 — что уже не в моде в этом году
Мода меняется так быстро, что вчерашние тренды сегодня могут выглядеть странно. Некоторые вещи задержались слишком долго, но пришло время их отложить и попробовать что-то новое.
Новини.LIVE расскажет, от чего лучше отказаться в этом году.
Что больше не в тренде в 2025 году
Массивная обувь
Грубые ботинки на толстой подошве были популярны много лет, но их время прошло. Сейчас в моде изящные модели — аккуратные балетки, легкие кроссовки и изящные туфли на танкетке. Они выглядят более стильно и подходят к любому образу.
Рваные джинсы — уже не актуально
Рваный деним постепенно исчезает из гардеробов. На замену приходят классические джинсы прямого кроя или слегка свободные брюки. Они имеют опрятный вид, их легко сочетать с разной одеждой, и они точно не выйдут из моды за пару сезонов.
Плюшевые куртки и пальто — прощайте
Милые пушистые пальто казались идеальным вариантом на зиму, но их время тоже прошло. Сейчас в тренде стильные шубы и пончо. Они выглядят более благородно, а согревают так же хорошо.
Мини-сумки больше никому не нужны
Маленькие сумочки, в которые едва влезает телефон, выглядят красиво, но совершенно непрактичны. Вместо них сейчас популярны вместительные модели — большие сумки, рюкзаки или шоперы. Они более удобны и подходят для повседневной жизни.
Много пайеток — уже не модно
Если раньше пайетки были везде, то теперь их стало меньше. Они уступили место более сдержанному блеску — тканям с металлизированными нитями или легким глиттером. Такой блеск выглядит стильно и не кажется лишним.
2025 год предлагает новые идеи: простота, удобство и натуральность. Время обновить гардероб и выбрать то, что действительно будет радовать.
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