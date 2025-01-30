Що не варто носити у 2025 році — головні антитренди

Дівчина в яскравій куртці. Фото: Freepik

Мода змінюється так швидко, що вчорашні тренди сьогодні можуть мати дивний вигляд. Деякі речі затрималися надто довго, але настав час їх відкласти і спробувати щось нове.

Новини.LIVE розповість, від чого краще відмовитись цього року.

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Масивне взуття

Грубі черевики на товстій підошві були популярні багато років, але їхній час минув. Зараз у моді витончені моделі — акуратні балетки, легкі кросівки та витончені туфлі на танкетці. Вони мають більш стильний вигляд та підходять до будь-якого образу.

Масивне взуття. Фото з Instagram

Рвані джинси — вже не актуально

Порваний денім поступово зникає з гардеробів. На заміну приходять класичні джинси прямого крою або злегка вільні штани. Вони мають охайний вигляд, їх легко поєднувати з різним одягом і вони точно не вийдуть з моди за пару сезонів.

Рвані джинси. Фото з Instagram

Плюшеві куртки та пальта — прощавайте

М’які пухнасті пальта здавалися ідеальним варіантом на зиму, але їхній час теж минув. Зараз у тренді стильні шуби та пончо. Вони мають благородніший вигляд, а зігрівають так само добре.

Плюшева куртка. Фото з Instagram

Мінісумки більше нікому не потрібні

Маленькі сумочки, в які ледве влазить телефон, мають красивий вигляд, але абсолютно непрактичні. Замість них зараз популярні місткі моделі — великі сумки, рюкзаки або шопери. Вони зручніші та підходять для повсякденного життя.

Мінісумки. Фото з Instagram

Забагато паєток — вже не модно

Якщо раніше паєтки були скрізь, то тепер їх стало менше. Вони поступилися місцем більш стриманому блиску — тканинам із металізованими нитками або легким глітером. Такий блиск має стильний вигляд й не здається зайвим.

Костюм з паєтками. Фото з Instagram

2025 рік пропонує нові ідеї: простота, зручність і натуральність. Час оновити гардероб та обрати те, що справді буде радувати.

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