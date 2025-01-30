Що не варто носити у 2025 році — головні антитренди

Головні антитренди 2025 — що вже не в моді цього року
Мода змінюється так швидко, що вчорашні тренди сьогодні можуть мати дивний вигляд. Деякі речі затрималися надто довго, але настав час їх відкласти і спробувати щось нове.
Новини.LIVE розповість, від чого краще відмовитись цього року.
Що більше не в тренді 2025 року
Масивне взуття
Грубі черевики на товстій підошві були популярні багато років, але їхній час минув. Зараз у моді витончені моделі — акуратні балетки, легкі кросівки та витончені туфлі на танкетці. Вони мають більш стильний вигляд та підходять до будь-якого образу.
Рвані джинси — вже не актуально
Порваний денім поступово зникає з гардеробів. На заміну приходять класичні джинси прямого крою або злегка вільні штани. Вони мають охайний вигляд, їх легко поєднувати з різним одягом і вони точно не вийдуть з моди за пару сезонів.
Плюшеві куртки та пальта — прощавайте
М’які пухнасті пальта здавалися ідеальним варіантом на зиму, але їхній час теж минув. Зараз у тренді стильні шуби та пончо. Вони мають благородніший вигляд, а зігрівають так само добре.
Мінісумки більше нікому не потрібні
Маленькі сумочки, в які ледве влазить телефон, мають красивий вигляд, але абсолютно непрактичні. Замість них зараз популярні місткі моделі — великі сумки, рюкзаки або шопери. Вони зручніші та підходять для повсякденного життя.
Забагато паєток — вже не модно
Якщо раніше паєтки були скрізь, то тепер їх стало менше. Вони поступилися місцем більш стриманому блиску — тканинам із металізованими нитками або легким глітером. Такий блиск має стильний вигляд й не здається зайвим.
2025 рік пропонує нові ідеї: простота, зручність і натуральність. Час оновити гардероб та обрати те, що справді буде радувати.
Раніше ми писали про те, які базові речі мають бути в гардеробі жінки після 40 років.
Також ми повідомляли, яке пальто варто купити до весни-2025.
Читайте Новини.LIVE!