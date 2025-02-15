Самая модная обувь на каблуках весны 2025 — что выбрать

Девушка в яркой обуви. Фото: Freepik

Обновленная весна — время обновленного гардероба, и если хочется добавить образу характера, то стоит вспомнить о ботильонах на каблуке. Эта обувь не только вытягивает силуэт, но и добавляет уверенности в каждом шаге. От изящных kitten heels до массивных каблуков — выбор есть на любой вкус и настроение.

Об этом пишет Vogue.

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В этом сезоне ботильоны на каблуке станут идеальной переходной обувью, когда уже не зима, но еще и не лето. Их длина чуть выше щиколотки намекает, что холода отступают, а удобный каблук в 3-15 см гарантирует комфорт даже на улицах, где еще не совсем растаял снег.

Если планируется обновление обувной коллекции, стоит обратить внимание на три ключевые модели: ковбойские ботильоны, изящные ботильоны-чулки и варианты на низком каблуке kitten heels.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Стритстайл-модницы уже задают тренды. Так, на улицах Копенгагена можно было увидеть черные ковбойки на низком каблуке в сочетании с миди-юбкой из денима и длинным джинсовым пальто. Другая стильная ценительница моды сочетала ботильоны-чулки с тонкими каблуками с длинной пушистой шубой, мини-юбкой и маленькой сумкой.

А для тех, кто считает, что высокие каблуки уже не актуальны, стоит взглянуть на стильный total black с кожаными ботильонами — такой образ выглядит смело и современно.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Ботильоны могут быть именно той деталью, которая сделает весенний образ особенным. Трендовые варианты — это замшевые ботильоны с мехом в стиле Burberry или же яркие оранжевые ковбойки с драпировкой от R13. А тем, кто ценит минимализм, понравятся изящные остроносые ботильоны от Jil Sander.

Одним словом, весна — это лучшее время для экспериментов. Так почему бы не примерить новые каблуки и почувствовать себя на высоте?

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