Наймодніше взуття на підборах весни 2025 — що обрати

Дівчина в яскравому взутті. Фото: Freepik

Оновлена весна — час оновленого гардероба, і якщо хочеться додати образу характеру, то варто згадати про ботильйони на підборах. Це взуття не лише витягує силует, а й додає упевненості в кожному кроці. Від витончених kitten heels до масивних підборів — вибір є на будь-який смак і настрій.

Про це пише Vogue.

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Цього сезону ботильйони на підборах стануть ідеальним перехідним взуттям, коли вже не зима, але ще й не літо. Їхня довжина трохи вище щиколотки натякає, що холоди відступають, а зручний каблук у 3-15 см гарантує комфорт навіть на вулицях, де ще не зовсім розтанув сніг.

Якщо планується оновлення взуттєвої колекції, варто звернути увагу на три ключові моделі: ковбойські ботильйони, витончені ботильйони-панчохи та варіанти на низьких підборах kitten heels.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Стритстайл-модниці вже задають тренди. Так, на вулицях Копенгагена можна було побачити чорні ковбойки на низьких підборах у поєднанні з мідіспідницею з деніму та довгим джинсовим пальтом. Інша стильна поціновувачка моди поєднала ботильйони-панчохи з тонкими підборами з довгою пухнастою шубою, мініспідницею та маленькою сумкою.

А для тих, хто вважає, що високі підбори вже не актуальні, варто глянути на стильний total black зі шкіряними ботильйонами — такий образ має сміливий й сучасний вигляд.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Ботильйони можуть бути саме тією деталлю, яка зробить весняний образ особливим. Трендові варіанти — це замшеві ботильйони з хутром у стилі Burberry або ж яскраві помаранчеві ковбойки з драпіруванням від R13. А тим, хто цінує мінімалізм, сподобаються витончені гостроносі ботильйони від Jil Sander.

Одним словом, весна — це найкращий час для експериментів. Тож чому б не приміряти нові підбори та відчути себе на висоті?

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