Трендовая шуба зимы 2025 - какая модель стала хитом сезона

Главная шуба этой зимы — какой фасон в тренде
Коричневая эко шуба — настоящий хит этого сезона, и она вполне может стать вашей любимой верхней одеждой. Ее популярность обусловлена трендом "жена мафиози", захватившим модный мир. Этот стиль отличается объемными пальто, леопардовыми акцентами, большими очками и любовью ко всему броскому и роскошному.
Об этом сообщает VOGUE.
С чем носить трендовую шубу этой зимой
Современные модницы уже активно комбинируют коричневые шубы с разнообразными образами, и это выглядит невероятно стильно.
Дизайн этих шуб навеян классическими норковыми моделями, которые когда-то были настоящим символом роскоши и передавались из поколения в поколение. Однако сейчас их вид приобрел современный шарм — шубы стали короче и более практичными. Такой вариант не только имеет стильный, но и удобный вид в ежедневном использовании.
Коричневый цвет уверенно закрепился как альтернатива черному, а оттенок Mocha Mousse, который Pantone назвал цветом 2025 года, добавляет этому тренду еще больше утонченности. Теплые оттенки коричневого подходят ко многим другим цветам, что делает эко шубу универсальной в гардеробе.
Популярность коричневых эко шуб совсем не случайна. Их классический вид адаптировали к современному стилю, учитывая новые потребности и модные тренды. Теперь эта одежда не просто про роскошь — она про удобство, функциональность и экологическую сознательность.
Чтобы создать модный образ с такой шубой, можно выбирать узкие леггинсы и обувь на каблуках или же отдать предпочтение удобным широким джинсам и угги.
Для более женственного варианта попробуйте сочетать шубу с мини-платьем и высокими кожаными сапогами. Эко шуба также прекрасно дополнит повседневный стиль, если комбинировать ее с базовыми вещами, такими как свитшот или водолазка.
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