Трендовая шуба зимы 2025 - какая модель стала хитом сезона

Девушка в меху. Фото: Freepik

Коричневая эко шуба — настоящий хит этого сезона, и она вполне может стать вашей любимой верхней одеждой. Ее популярность обусловлена трендом "жена мафиози", захватившим модный мир. Этот стиль отличается объемными пальто, леопардовыми акцентами, большими очками и любовью ко всему броскому и роскошному.

Об этом сообщает VOGUE.

Читайте также:

С чем носить трендовую шубу этой зимой

Современные модницы уже активно комбинируют коричневые шубы с разнообразными образами, и это выглядит невероятно стильно.

Дизайн этих шуб навеян классическими норковыми моделями, которые когда-то были настоящим символом роскоши и передавались из поколения в поколение. Однако сейчас их вид приобрел современный шарм — шубы стали короче и более практичными. Такой вариант не только имеет стильный, но и удобный вид в ежедневном использовании.

Коричневая эко шуба. Фото из Instagram

Коричневый цвет уверенно закрепился как альтернатива черному, а оттенок Mocha Mousse, который Pantone назвал цветом 2025 года, добавляет этому тренду еще больше утонченности. Теплые оттенки коричневого подходят ко многим другим цветам, что делает эко шубу универсальной в гардеробе.

Популярность коричневых эко шуб совсем не случайна. Их классический вид адаптировали к современному стилю, учитывая новые потребности и модные тренды. Теперь эта одежда не просто про роскошь — она про удобство, функциональность и экологическую сознательность.

Коричневая эко шубка. Фото из Instagram

Чтобы создать модный образ с такой шубой, можно выбирать узкие леггинсы и обувь на каблуках или же отдать предпочтение удобным широким джинсам и угги.

Коричневая шуба в образе. Фото из Instagram

Для более женственного варианта попробуйте сочетать шубу с мини-платьем и высокими кожаными сапогами. Эко шуба также прекрасно дополнит повседневный стиль, если комбинировать ее с базовыми вещами, такими как свитшот или водолазка.

Ранее мы писали о том, сколько стоит шуба Поляковой.

Также мы сообщали о топовых вещах от ZARA, которые стоит иметь.