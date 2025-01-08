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Головна шуба цієї зими — який фасон в тренді

8 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендова шуба зими 2025 — яка модель стала хітом сезону
Дівчина в хутрі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Коричнева екошуба — справжній хіт цього сезону, і вона цілком може стати вашим улюбленим верхнім одягом. Її популярність обумовлена трендом "дружина мафіозі", що захопив модний світ. Цей стиль вирізняється об’ємними пальтами, леопардовими акцентами, великими окулярами та любов’ю до всього помітного й розкішного.

Про це повідомляє VOGUE.

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Сучасні модниці вже активно комбінують коричневі шуби з різноманітними образами, і це має неймовірно стильний вигляд.

Дизайн цих шуб навіяний класичними норковими моделями, які колись були справжнім символом розкоші та передавалися з покоління в покоління. Проте зараз їх вигляд набув сучасного шарму — шуби стали коротшими та більш практичними. Такий варіант не лише має стильний, але й зручний вигляд у щоденному використанні.

Трендова шуба цієї зими підходить для щоденного використання
Коричнева екошуба. Фото з Instagram

Коричневий колір впевнено закріпився як альтернатива чорному, а відтінок Mocha Mousse, який Pantone назвав кольором 2025 року, додає цьому тренду ще більше витонченості. Теплі відтінки коричневого пасують до багатьох інших кольорів, що робить екошубу універсальною в гардеробі.

Популярність коричневих екошуб зовсім не випадкова. Їх класичний вигляд адаптували до сучасного стилю, враховуючи нові потреби та модні тренди. Тепер цей одяг не просто про розкіш — він про зручність, функціональність і екологічну свідомість.

Коричнева екошубка має дуже елегантний вигляд
Коричнева екошубка. Фото з Instagram

Щоб створити модний образ із такою шубою, можна обирати вузькі легінси та взуття на підборах або ж віддати перевагу зручним широким джинсам і уггі.

З шубою можна комбінувати різний одяг
Коричнева шуба в образі. Фото з Instagram

Для більш жіночного варіанту спробуйте поєднати шубу з мінісукнею та високими шкіряними чоботами. Екошуба також чудово доповнить повсякденний стиль, якщо комбінувати її з базовими речами, як-от світшот чи водолазка.

Раніше ми писали про те, скільки коштує шуба Полякової.

Також ми повідомляли про топові речі від ZARA, які варто мати.

мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік

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