Новый вариант боба, что стал хитом 2025 года — выбор звезд

Короткая стрижка. Фото: Freepik

Американская модель Кендалл Дженнер всегда умеет удивлять изменениями в своем стиле, и на этот раз она сделала ставку на ретроэлегантность. В конце прошлого года модель появилась с обновленной прической — коротким бобом выше плеч. Но главный акцент не просто в длине, а в особой укладке: объемные волны и кончики, подкрученные наружу.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Такая укладка — не просто модный эксперимент, а настоящий тренд, который сейчас захватывает красные дорожки. На последнем "Золотом глобусе" можно было увидеть немало похожих образов, что доказывает: ретростилистика переживает новый взлет. Легкость, романтичность и утонченность — все это о прическе, которая уже получила свое название Flippy Bob.

Что такое Flippy Bob и почему все его выбирают

Flippy Bob — это вариация классического боба, но с изюминкой. Если стандартная версия предполагает ровные срезанные волосы или кончики, подвернутые внутрь, то здесь все наоборот: локоны слегка подкручиваются наружу. Это добавляет объема, легкости и даже немного французского шарма.

Еще один плюс в том, что Flippy Bob не имеет жестких ограничений по длине. Он отлично смотрится и на стрижках до подбородка, и на волосах, достигающих плеч. А самое главное — такая прическа универсальна. Она одинаково хорошо подходит как обладательницам тонких волос (придавая им объем), так и тем, у кого густые пряди (создавая легкость и подвижность в форме).

Кендалл Дженнер. Фото из Instagram

Кому идет эта прическа

Этот тренд уже подхватили Хейли Бибер, Лили Элдридж, Селена Гомес, Флоренс Пью и многие другие звезды. Причина популярности проста: Flippy Bob делает образ более стильным, женственным и одновременно непринужденным.

Еще одно преимущество — вариативность укладки. Ее можно носить:

в легком естественном стиле — без лишних усилий, идеально для тех, чьи волосы от природы немного подкручиваются;

— без лишних усилий, идеально для тех, чьи волосы от природы немного подкручиваются; с тщательно выглаженными локонами и полированным блеском — для элегантного, изысканного вида;

— для элегантного, изысканного вида; с выраженными волнами — добавляя немного романтичности и объема.

Хейли Бибер со стильной стрижкой. Фото из Instagram

Если хочется освежить свой стиль, но не готовы к радикальным изменениям — Flippy Bob станет идеальным решением. Он выглядит легко, добавляет текстуры и делает черты лица более выразительными.

Ранее мы писали о том, какая универсальная стрижка добавляет образу легкости и выразительности.

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