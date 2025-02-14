Новий варіант бобу, що став хітом 2025 року — вибір зірок

Коротка стрижка. Фото: Freepik

Американська модель Кендалл Дженнер завжди вміє дивувати змінами у своєму стилі, і цього разу вона зробила ставку на ретроелегантність. Наприкінці минулого року модель з’явилася з оновленою зачіскою — коротким бобом вище плечей. Але головний акцент не просто в довжині, а в особливому укладанні: об’ємні хвилі та кінчики, підкручені назовні.

Про це пише Cosmopolitan.

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Таке укладання — не просто модний експеримент, а справжній тренд, який зараз захоплює червоні доріжки. На останньому "Золотому глобусі" можна було побачити чимало схожих образів, що доводить: ретростилістика переживає новий зліт. Легкість, романтичність і витонченість — усе це про зачіску, яка вже отримала свою назву Flippy Bob.

Що таке Flippy Bob і чому всі його обирають

Flippy Bob — це варіація класичного боба, але з родзинкою. Якщо стандартна версія передбачає рівне зрізане волосся або кінчики, підвернуті всередину, то тут усе навпаки: локони злегка підкручуються назовні. Це додає об’єму, легкості та навіть трохи французького шарму.

Ще один плюс у тому, що Flippy Bob не має жорстких обмежень по довжині. Він має чудовий вигляд і на стрижках до підборіддя, і на волоссі, що сягає плечей. А найголовніше — така зачіска універсальна. Вона однаково добре пасує як власницям тонкого волосся (надаючи йому об’єму), так і тим, у кого густі пасма (створюючи легкість і рухливість у формі).

Кендалл Дженнер. Фото з Instagram

Кому пасує ця зачіска

Цей тренд вже підхопили Гейлі Бібер, Лілі Елдрідж, Селена Гомес, Флоренс П’ю та багато інших зірок. Причина популярності проста: Flippy Bob робить образ більш стильним, жіночним і водночас невимушеним.

Ще одна перевага — варіативність укладання. Його можна носити:

в легкому природному стилі — без зайвих зусиль, ідеально для тих, чиє волосся від природи трохи підкручується;

— без зайвих зусиль, ідеально для тих, чиє волосся від природи трохи підкручується; з ретельно випрасуваними локонами та полірованим блиском — для елегантного, вишуканого вигляду;

— для елегантного, вишуканого вигляду; з вираженими хвилями — додаючи трохи романтичності та об’єму.

Гейлі Бібер зі стильною стрижкою. Фото з Instagram

Якщо хочеться освіжити свій стиль, але не готові до радикальних змін — Flippy Bob стане ідеальним рішенням. Він має легкий вигляд, додає текстури і робить риси обличчя більш виразними.

Раніше ми писали про те, яка універсальна стрижка додає образу легкості та виразності.

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