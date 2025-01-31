Полезные упражнения для тех, кому за 40 — подарят вторую молодость

Женщины занимаются спортом. Фото: Freepik

С возрастом важно поддерживать физическую активность для улучшения силы, гибкости и общего здоровья. Регулярные тренировки помогают сохранить энергию, снижают риск травм и помогают уберечься от различных болезней. Особенно полезны упражнения после 40 лет, поскольку они способствуют не только поддержанию физической формы, но и общему самочувствию.

Тренер Кайри Фурр рассказала о нескольких эффективных упражнениях, которые можно выполнять, чтобы оставаться активным и здоровым с возрастом.

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Быстрая ходьба — идеальна для сердца и сосудов, но при этом не нагружает суставы. Прогулки на скорости, которая повышает сердечный ритм, положительно влияют на здоровье, даже если их делать несколько раз в неделю.

Езда на велосипеде — обеспечивает отличную кардио-тренировку, при этом не создавая большой нагрузки на суставы. Рекомендуется кататься три-пять раз в неделю по 30-60 минут.

Плавание — эффективная тренировка для всего тела, которая также мягко воздействует на суставы. Тренировки два-три раза в неделю по 30-45 минут улучшают общую физическую форму.

Женщина в бассейне. Фото: Freepik

Тренировки с эспандерами — помогают укрепить мышцы, не создавая чрезмерной нагрузки на суставы. Фурр советует выполнять эти упражнения два-три раза в неделю, по 10-15 повторений каждого.

Йога — подходит для улучшения равновесия и осанки. Занимайтесь ею два-три раза в неделю, практикуя по 30-60 минут.

Девушка занимается йогой. Фото: Freepik

Пилатес — отличное упражнение для укрепления корпуса, улучшения равновесия и гибкости. Занимайтесь 2-3 раза в неделю по 45-60 минут.

Гребля — отличная тренировка для всего тела с низким уровнем нагрузки, эффективно укрепляет верхнюю часть тела, ноги и сердечно-сосудистую систему. Занимайтесь этим видом тренировки два-три раза в неделю по 20-30 минут.

Тай Чи — древняя китайская техника, которая включает плавные движения и глубокое дыхание, подходит для людей любого возраста.

HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка) — чередование коротких периодов интенсивных упражнений и отдыха. Такие тренировки идеально подходят для улучшения кардио здоровья и сжигания калорий. Занимайтесь два-три раза в неделю по 20-30 минут.

Все эти упражнения помогут сохранить физическую активность, улучшить здоровье и качество жизни, даже если вы старше 40 лет.

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