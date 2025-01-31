Корисні вправи для тих, кому за 40 — подарують другу молодість

Жінки займаються спортом. Фото: Freepik

З віком важливо підтримувати фізичну активність для покращення сили, гнучкості та загального здоров'я. Регулярні тренування допомагають зберегти енергію, знижують ризик травм і допомагають вберегтися від різноманітних хвороб. Особливо корисні вправи після 40 років, оскільки вони сприяють не тільки підтримці фізичної форми, але й загальному самопочуттю.

Тренер Кайрі Фурр розповіла про кілька ефективних вправ, які можна виконувати, аби залишатися активним і здоровим з віком.

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Швидка ходьба — ідеальна для серця та судин, але при цьому не навантажує суглоби. Прогулянки на швидкості, яка підвищує серцевий ритм, позитивно впливають на здоров'я, навіть якщо їх робити кілька разів на тиждень.

Їзда на велосипеді — забезпечує чудове кардіо-тренування, при цьому не створюючи великого навантаження на суглоби. Рекомендується кататися три-п'ять разів на тиждень по 30-60 хвилин.

Плавання — ефективне тренування для всього тіла, яке також м'яко впливає на суглоби. Тренування два-три рази на тиждень по 30-45 хвилин покращують загальну фізичну форму.

Жінка в басейні. Фото: Freepik

Тренування з еспандерами — допомагають зміцнити м'язи, не створюючи надмірного навантаження на суглоби. Фурр радить виконувати ці вправи два-три рази на тиждень, по 10-15 повторень кожної.

Йога — підходить для поліпшення рівноваги і постави. Займайтеся нею два-три рази на тиждень, практикуючи по 30-60 хвилин.

Дівчина займається йогою. Фото: Freepik

Пілатес — чудова вправа для зміцнення корпусу, покращення рівноваги та гнучкості. Займайтеся 2-3 рази на тиждень по 45-60 хвилин.

Веслування — відмінне тренування для всього тіла з низьким рівнем навантаження, що ефективно зміцнює верхню частину тіла, ноги та серцево-судинну систему. Займайтесь цим видом тренування двічі-тричі на тиждень по 20-30 хвилин.

Тай Чи — стародавня китайська техніка, яка включає плавні рухи і глибоке дихання, підходить для людей будь-якого віку.

HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування) — чергування коротких періодів інтенсивних вправ та відпочинку. Такі тренування ідеально підходять для покращення кардіо здоров’я і спалювання калорій. Займайтесь два-три рази на тиждень по 20-30 хвилин.

Усі ці вправи допоможуть зберегти фізичну активність, поліпшити здоров’я та якість життя, навіть якщо ви старші за 40 років.

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