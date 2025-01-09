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Эликсир молодости — самые эффективные антивозрастные процедуры

9 января 2025 19:26
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как сохранить молодость - лучшая антивозрастная процедура
Девушка у косметолога. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Многие задают себе вопрос о "лучшей антивозрастной процедуре", но универсального ответа на него не существует. Зато есть четкий список эффективных процедур, которые проверены временем и наукой. 

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Что такое антивозрастной уход

Антивозрастные процедуры становятся актуальными для кожи лица после 35 лет, когда начинают появляться первые видимые признаки старения. Что меняется:

  • кожа теряет упругость;
  • цвет лица становится менее ярким;
  • появляются морщины;
  • кожа становится более чувствительной и склонной к аллергиям;
  • под глазами появляются отеки, а контуры лица становятся менее четкими;
  • уголки губ и глаз опускаются.

Эти процессы накапливаются постепенно, и со временем собственное отражение может начать огорчать. Антивозрастные процедуры, конечно, не остановят старение, но могут значительно уменьшить его проявления.

Есть разные антивозрастные процедуры, к которым прибегает почти каждая
Женщина делает ботокс. Фото: Freepik

ТОП антивозрастных процедур

Пилинги

Безусловный лидер среди омолаживающих процедур. Пилинг стимулирует обновление кожи, удаляя ороговевший слой. Как результат — кожа становится более упругой, повышается синтез коллагена, улучшается текстура.

  • Химический: поверхностный или глубокий (последний делают только по медицинским показаниям).
  • Лазерный: может быть более агрессивным (CO2) или щадящим (Фраксель), даже для чувствительных зон, как кожа вокруг глаз.

Карбокситерапия (без инъекций)

Эта процедура насыщает кожу кислородом, улучшая ее состояние и активизируя естественные процессы регенерации. Она эффективно борется с воспалениями, улучшает кровообращение и даже помогает избавиться от подкожных жировых отложений.

Массаж лица

Руки мастера способны творить чудеса. После курса антивозрастного массажа:

  • исчезают отеки и нависания;
  • выравниваются морщины;
  • контуры лица становятся более четкими;
  • улучшается цвет лица.

Массаж улучшает кровообращение и лимфоток, поэтому кожа становится свежее.

Массаж лица очень полезен для кожи
Массаж лица. Фото: Freepik

Контурная пластика и ботокс

Гиалуроновая кислота возвращает коже объем и увлажнение, но эффект длится до года, так что процедуру нужно повторять. Ботокс помогает разгладить мимические морщины, блокируя активность мышц, но также требует регулярного обновления.

Ранее мы писали о том, как избавиться от морщин без инъекций.

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кожа мода женщины красота как ухаживать за лицом

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