Как сохранить молодость - лучшая антивозрастная процедура

Эликсир молодости — самые эффективные антивозрастные процедуры
Многие задают себе вопрос о "лучшей антивозрастной процедуре", но универсального ответа на него не существует. Зато есть четкий список эффективных процедур, которые проверены временем и наукой.
Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Раньше люди искали секрет молодости в алхимии, опасных экспериментах, а порой и откровенно странных способах. К счастью, теперь все базируется на науке и безопасности.
Что такое антивозрастной уход
Антивозрастные процедуры становятся актуальными для кожи лица после 35 лет, когда начинают появляться первые видимые признаки старения. Что меняется:
- кожа теряет упругость;
- цвет лица становится менее ярким;
- появляются морщины;
- кожа становится более чувствительной и склонной к аллергиям;
- под глазами появляются отеки, а контуры лица становятся менее четкими;
- уголки губ и глаз опускаются.
Эти процессы накапливаются постепенно, и со временем собственное отражение может начать огорчать. Антивозрастные процедуры, конечно, не остановят старение, но могут значительно уменьшить его проявления.
ТОП антивозрастных процедур
Пилинги
Безусловный лидер среди омолаживающих процедур. Пилинг стимулирует обновление кожи, удаляя ороговевший слой. Как результат — кожа становится более упругой, повышается синтез коллагена, улучшается текстура.
- Химический: поверхностный или глубокий (последний делают только по медицинским показаниям).
- Лазерный: может быть более агрессивным (CO2) или щадящим (Фраксель), даже для чувствительных зон, как кожа вокруг глаз.
Карбокситерапия (без инъекций)
Эта процедура насыщает кожу кислородом, улучшая ее состояние и активизируя естественные процессы регенерации. Она эффективно борется с воспалениями, улучшает кровообращение и даже помогает избавиться от подкожных жировых отложений.
Массаж лица
Руки мастера способны творить чудеса. После курса антивозрастного массажа:
- исчезают отеки и нависания;
- выравниваются морщины;
- контуры лица становятся более четкими;
- улучшается цвет лица.
Массаж улучшает кровообращение и лимфоток, поэтому кожа становится свежее.
Контурная пластика и ботокс
Гиалуроновая кислота возвращает коже объем и увлажнение, но эффект длится до года, так что процедуру нужно повторять. Ботокс помогает разгладить мимические морщины, блокируя активность мышц, но также требует регулярного обновления.
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