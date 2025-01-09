Як зберегти молодість — найкраща антивікова процедура

Дівчина у косметолога. Фото: Freepik

Багато хто ставить собі запитання про "найкращу антивікову процедуру", але універсальної відповіді на нього не існує. Проте є чіткий список ефективних процедур, які перевірені часом і наукою.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Що таке антивіковий догляд

Антивікові процедури стають актуальними для шкіри обличчя після 35 років, коли починають з’являтися перші видимі ознаки старіння. Що змінюється:

шкіра втрачає пружність;

колір обличчя стає менш яскравим;

з’являються зморшки;

шкіра стає чутливішою та схильною до алергій;

під очима з’являються набряки, а контури обличчя стають менш чіткими;

кутики губ і очей опускаються.

Ці процеси накопичуються поступово, і з часом власне відображення може почати засмучувати. Антивікові процедури, звісно, не зупинять старіння, але можуть значно зменшити його прояви.

Жінка робить ботокс. Фото: Freepik

ТОП антивікових процедур

Пілінги

Безумовний лідер серед омолоджувальних процедур. Пілінг стимулює оновлення шкіри, видаляючи ороговілий шар. Як результат — шкіра стає більш пружною, підвищується синтез колагену, покращується текстура.

Хімічний: поверхневий чи глибокий (останній роблять лише за медичними показаннями).

поверхневий чи глибокий (останній роблять лише за медичними показаннями). Лазерний: може бути більш агресивним (CO2) чи щадним (Фраксель), навіть для чутливих зон, як шкіра навколо очей.

Карбоксітерапія (безін’єкційна)

Ця процедура насичує шкіру киснем, покращуючи її стан і активізуючи природні процеси регенерації. Вона ефективно бореться із запаленнями, покращує кровообіг та навіть допомагає позбутися підшкірних жирових відкладень.

Масаж обличчя

Руки майстра здатні творити чудеса. Після курсу антивікового масажу:

зникають набряки та нависання;

вирівнюються зморшки;

контури обличчя стають чіткішими;

поліпшується колір обличчя.

Масаж покращує кровообіг і лімфоток, тому шкіра стає свіжішою.

Масаж обличчя. Фото: Freepik

Контурна пластика та ботокс

Гіалуронова кислота повертає шкірі об’єм і зволоження, але ефект триває до року, тож процедуру потрібно повторювати. Ботокс допомагає розгладити мімічні зморшки, блокуючи активність м’язів, але також потребує регулярного оновлення.

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