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Еліксир молодості — найефективніші антивікові процедури

9 січня 2025 19:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як зберегти молодість — найкраща антивікова процедура
Дівчина у косметолога. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Багато хто ставить собі запитання про "найкращу антивікову процедуру", але універсальної відповіді на нього не існує. Проте є чіткий список ефективних процедур, які перевірені часом і наукою.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Що таке антивіковий догляд

Антивікові процедури стають актуальними для шкіри обличчя після 35 років, коли починають з’являтися перші видимі ознаки старіння. Що змінюється:

  • шкіра втрачає пружність;
  • колір обличчя стає менш яскравим;
  • з’являються зморшки;
  • шкіра стає чутливішою та схильною до алергій;
  • під очима з’являються набряки, а контури обличчя стають менш чіткими;
  • кутики губ і очей опускаються.

Ці процеси накопичуються поступово, і з часом власне відображення може почати засмучувати. Антивікові процедури, звісно, не зупинять старіння, але можуть значно зменшити його прояви.

Є різні антивікові процедури, до яких вдається майже кожна
Жінка робить ботокс. Фото: Freepik

ТОП антивікових процедур

Пілінги

Безумовний лідер серед омолоджувальних процедур. Пілінг стимулює оновлення шкіри, видаляючи ороговілий шар. Як результат — шкіра стає більш пружною, підвищується синтез колагену, покращується текстура.

  • Хімічний: поверхневий чи глибокий (останній роблять лише за медичними показаннями).
  • Лазерний: може бути більш агресивним (CO2) чи щадним (Фраксель), навіть для чутливих зон, як шкіра навколо очей.

Карбоксітерапія (безін’єкційна)

Ця процедура насичує шкіру киснем, покращуючи її стан і активізуючи природні процеси регенерації. Вона ефективно бореться із запаленнями, покращує кровообіг та навіть допомагає позбутися підшкірних жирових відкладень.

Масаж обличчя

Руки майстра здатні творити чудеса. Після курсу антивікового масажу:

  • зникають набряки та нависання;
  • вирівнюються зморшки;
  • контури обличчя стають чіткішими;
  • поліпшується колір обличчя.

Масаж покращує кровообіг і лімфоток, тому шкіра стає свіжішою.

Масаж обличчя дуже корисний для шкіри
Масаж обличчя. Фото: Freepik

Контурна пластика та ботокс

Гіалуронова кислота повертає шкірі об’єм і зволоження, але ефект триває до року, тож процедуру потрібно повторювати. Ботокс допомагає розгладити мімічні зморшки, блокуючи активність м’язів, але також потребує регулярного оновлення.

Раніше ми писали про те, як позбутися зморшок без ін'єкцій.

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шкіра мода жінки краса як доглядати за обличчям

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