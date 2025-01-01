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Эксклюзивные ароматы — самые дорогие духи в мире

1 января 2025 19:31
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые дорогие духи, о которых мечтают все — лимитированные ароматы
Красивый флакон с духами. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Духи — это больше, чем просто запах. Это инструмент, чтобы выделиться, показать свое настроение или характер, не сказав ни слова. А еще дорогие духи оставляют запоминающийся след.

Новини.LIVE выделил три хороших аромата, которые стоят немалых денег, но пахнут прекрасно.

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Chanel Beige

Это аромат, сравнимый с изящной бежевой тканью: нежный, теплый и элегантный. Сначала слышен легкий запах фрезии и боярышника, плавно переходящий в цветочный взрыв франжипани. А медовый жасмин придает нежность и сладкую прозрачность. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сдержанную роскошь.

Цена — 529 920 грн за 900 мл.

О некоторых духах можно только мечтать
Духи. Фото: Pixabay

Roja Dove Roja Haute Luxe

Настоящий парфюмерный шедевр, созданный вначале для личного пользования Роже Дава. Но аромат оказался настолько впечатляющим, что его решили производить для ценителей. Начинается свежими цитрусовыми нотами бергамота и лимона, плавно переходит в роскошный букет розы, жасмина и фиалки. А завершает эту композицию сочетание древесных, пряных и кожаных нот.

Цена — 172 018 грн за 100 мл.

Среди дорогих духов есть довольно классные варианты
Флакон для духов на фоне цветов. Фото: Pixabay

Jo Malone Blackberry & Bay

Этот аромат переносит в теплые осенние дни. Здесь ежевика с легким терпким оттенком гармонично сочетается с зелеными нотами и свежим прикосновением цитруса. Он легок, непринужден и отлично подходит для ежедневного использования.

Цена — 111 606 грн за 100 мл.

Раньше мы писали о том, как нужно наносить духи на тело, чтобы они долго держали приятный аромат.

Также мы сообщали, какие духи выбирают успешные люди.

мода духи аромат стиль запах

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19:12 Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку

19:10 В результате обстрела Киева погиб доктор наук с женой

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

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