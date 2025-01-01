Найдорожчі парфуми, про які мріють усі — лімітовані аромати

Гарний флакон з парфумами. Фото: Pixabay

Парфуми — це більше, ніж просто запах. Це інструмент, щоб виділитися, показати свій настрій чи характер, не сказавши ні слова. А ще дорогі парфуми залишають слід, який запам’ятається.

Новини.LIVE виділив три гарних аромати, які коштують чималих грошей, але пахнуть неперевершено.

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Chanel Beige

Це аромат, який можна порівняти з витонченою бежевою тканиною: ніжний, теплий і елегантний. Спочатку чути легкий запах фрезії та бояришника, який плавно переходить у квітковий вибух франжипані. А медовий жасмин додає ніжності та солодку прозорість. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стриману розкіш.

Ціна — 529 920 грн за 900 мл.

Парфуми. Фото: Pixabay

Roja Dove Roja Haute Luxe

Справжній парфумерний шедевр, створений спочатку для особистого користування Роже Дава. Але аромат виявився настільки вражаючим, що його вирішили виготовляти для поціновувачів. Починається свіжими цитрусовими нотами бергамоту і лимона, плавно переходить у розкішний букет троянди, жасмину і фіалки. А завершує цю композицію поєднання деревних, пряних і шкіряних нот.

Ціна — 172 018 грн за 100 мл.

Флакон від парфумів на фоні квітів. Фото: Pixabay

Jo Malone Blackberry & Bay

Цей аромат, який переносить у теплі осінні дні. Тут ожина з легким терпким відтінком гармонійно поєднується із зеленими нотами та свіжим дотиком цитруса. Він легкий, невимушений і чудово підходить для щоденного використання.

Ціна — 111 606 грн за 100 мл.

Раніше ми писали про те, як потрібно наносити парфуми на тіло, щоб вони довго давали приємний аромат.

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