Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Ексклюзивні аромати — найдорожчі парфуми у світі arrow

Ексклюзивні аромати — найдорожчі парфуми у світі

1 січня 2025 19:31
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найдорожчі парфуми, про які мріють усі — лімітовані аромати
Гарний флакон з парфумами. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Парфуми — це більше, ніж просто запах. Це інструмент, щоб виділитися, показати свій настрій чи характер, не сказавши ні слова. А ще дорогі парфуми залишають слід, який запам’ятається.

Новини.LIVE виділив три гарних аромати, які коштують чималих грошей, але пахнуть неперевершено.

Читайте також:

Які дорогі аромати варті уваги у 2025 році

Chanel Beige

Це аромат, який можна порівняти з витонченою бежевою тканиною: ніжний, теплий і елегантний. Спочатку чути легкий запах фрезії та бояришника, який плавно переходить у квітковий вибух франжипані. А медовий жасмин додає ніжності та солодку прозорість. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стриману розкіш.

Ціна — 529 920 грн за 900 мл.

Про деякі парфуми можна тільки мріяти
Парфуми. Фото: Pixabay

Roja Dove Roja Haute Luxe

Справжній парфумерний шедевр, створений спочатку для особистого користування Роже Дава. Але аромат виявився настільки вражаючим, що його вирішили виготовляти для поціновувачів. Починається свіжими цитрусовими нотами бергамоту і лимона, плавно переходить у розкішний букет троянди, жасмину і фіалки. А завершує цю композицію поєднання деревних, пряних і шкіряних нот. 

Ціна — 172 018 грн за 100 мл.

Серед дорогих парфумів є досить класні варіанти
Флакон від парфумів на фоні квітів. Фото: Pixabay

Jo Malone Blackberry & Bay 

Цей аромат, який переносить у теплі осінні дні. Тут ожина з легким терпким відтінком гармонійно поєднується із зеленими нотами та свіжим дотиком цитруса. Він легкий, невимушений і чудово підходить для щоденного використання.

Ціна — 111 606 грн за 100 мл.

Раніше ми писали про те, як потрібно наносити парфуми на тіло, щоб вони довго давали приємний аромат.

Також ми повідомляли, які парфуми обирають успішні люди. 

 

мода духи аромат стиль запах

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року