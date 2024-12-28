Как избавиться от целлюлита дома — самое эффективное средство

Девушка измеряет бедро. Фото: Freepik

Целлюлит — это нормальная часть нашего тела, которая есть у многих людей. Но если вам хочется улучшить состояние кожи и сделать ее более подтянутой, попробуйте приготовить собственное растительное масло. Оно не сулит волшебного исчезновения "апельсиновой корки", но может существенно улучшить текстуру и эластичность кожи.

Рецептом этого масла поделилась блогер Jess Bergeron.

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При регулярном использовании оно:

повышает упругость кожи;

уменьшает видимость ямочек на бедрах и других проблемных зонах;

питает кожу, делая ее гладкой и мягкой.

Ингредиенты просты, а результат может поразить.

Что вам понадобится:

Тысячелистник — стимулирует кровообращение и помогает тонизировать кожу.

— стимулирует кровообращение и помогает тонизировать кожу. Шалфей — обладает легкими вяжущими свойствами, способствующими подтягиванию.

— обладает легкими вяжущими свойствами, способствующими подтягиванию. Лимонная кожура — источник витамина С и антиоксидантов, которые активируют выработку коллагена.

— источник витамина С и антиоксидантов, которые активируют выработку коллагена. Масло жожоба — базовая основа, глубоко увлажняющая и питающая.

Масло для тела. Фото: Freepik

Как готовить:

Сначала высушите все травы. Это важно, чтобы избежать появления излишней влаги в масле. Поместите травы в ступку и тщательно измельчите их, чтобы они отдали максимум своих полезных свойств. Пересыпьте смесь в банку и залейте маслом жожоба. Травы должны полностью покрываться растительным маслом. Поставьте банку в теплое место на 2-3 недели. Ежедневно взбалтывайте ее, чтобы экстракт был насыщенным. Процедите готовое масло через марлю — и все, ваше средство готово.

Как использовать

Наносите растительное масло на чистую кожу после душа. Массируйте круговыми движениями, уделяя внимание бедрам, ягодицам или другим зонам. Массаж способствует лучшему кровообращению, а травы и масло жожоба работают над текстурой кожи.

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