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Эффективное средство против целлюлита, которое легко сделать дома

28 декабря 2024 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как избавиться от целлюлита дома — самое эффективное средство
Девушка измеряет бедро. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Целлюлит — это нормальная часть нашего тела, которая есть у многих людей. Но если вам хочется улучшить состояние кожи и сделать ее более подтянутой, попробуйте приготовить собственное растительное масло. Оно не сулит волшебного исчезновения "апельсиновой корки", но может существенно улучшить текстуру и эластичность кожи.

Рецептом этого масла поделилась блогер Jess Bergeron.

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При регулярном использовании оно:

  • повышает упругость кожи;
  • уменьшает видимость ямочек на бедрах и других проблемных зонах;
  • питает кожу, делая ее гладкой и мягкой.

Ингредиенты просты, а результат может поразить.

Что вам понадобится:

  • Тысячелистник — стимулирует кровообращение и помогает тонизировать кожу.
  • Шалфей — обладает легкими вяжущими свойствами, способствующими подтягиванию.
  • Лимонная кожура — источник витамина С и антиоксидантов, которые активируют выработку коллагена.
  • Масло жожоба — базовая основа, глубоко увлажняющая и питающая.
Бороться с целлюлитом тяжело, но возможно
Масло для тела. Фото: Freepik

Как готовить:

  1. Сначала высушите все травы. Это важно, чтобы избежать появления излишней влаги в масле.
  2. Поместите травы в ступку и тщательно измельчите их, чтобы они отдали максимум своих полезных свойств.
  3. Пересыпьте смесь в банку и залейте маслом жожоба. Травы должны полностью покрываться растительным маслом.
  4. Поставьте банку в теплое место на 2-3 недели. Ежедневно взбалтывайте ее, чтобы экстракт был насыщенным.
  5. Процедите готовое масло через марлю — и все, ваше средство готово.

Как использовать

Наносите растительное масло на чистую кожу после душа. Массируйте круговыми движениями, уделяя внимание бедрам, ягодицам или другим зонам. Массаж способствует лучшему кровообращению, а травы и масло жожоба работают над текстурой кожи.

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