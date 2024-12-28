Как избавиться от целлюлита дома — самое эффективное средство

Эффективное средство против целлюлита, которое легко сделать дома
Целлюлит — это нормальная часть нашего тела, которая есть у многих людей. Но если вам хочется улучшить состояние кожи и сделать ее более подтянутой, попробуйте приготовить собственное растительное масло. Оно не сулит волшебного исчезновения "апельсиновой корки", но может существенно улучшить текстуру и эластичность кожи.
Рецептом этого масла поделилась блогер Jess Bergeron.
Что дает это масло для кожи
При регулярном использовании оно:
- повышает упругость кожи;
- уменьшает видимость ямочек на бедрах и других проблемных зонах;
- питает кожу, делая ее гладкой и мягкой.
Ингредиенты просты, а результат может поразить.
Что вам понадобится:
- Тысячелистник — стимулирует кровообращение и помогает тонизировать кожу.
- Шалфей — обладает легкими вяжущими свойствами, способствующими подтягиванию.
- Лимонная кожура — источник витамина С и антиоксидантов, которые активируют выработку коллагена.
- Масло жожоба — базовая основа, глубоко увлажняющая и питающая.
Как готовить:
- Сначала высушите все травы. Это важно, чтобы избежать появления излишней влаги в масле.
- Поместите травы в ступку и тщательно измельчите их, чтобы они отдали максимум своих полезных свойств.
- Пересыпьте смесь в банку и залейте маслом жожоба. Травы должны полностью покрываться растительным маслом.
- Поставьте банку в теплое место на 2-3 недели. Ежедневно взбалтывайте ее, чтобы экстракт был насыщенным.
- Процедите готовое масло через марлю — и все, ваше средство готово.
Как использовать
Наносите растительное масло на чистую кожу после душа. Массируйте круговыми движениями, уделяя внимание бедрам, ягодицам или другим зонам. Массаж способствует лучшему кровообращению, а травы и масло жожоба работают над текстурой кожи.
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