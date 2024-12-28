Як позбутися целюліту вдома — найефективніший засіб

Дівчина вимірює стегно. Фото: Freepik

Целюліт — це нормальна частина нашого тіла, яка є у багатьох людей. Але якщо вам хочеться покращити стан шкіри та зробити її більш підтягнутою, спробуйте приготувати власну трав’яну олію. Вона не обіцяє чарівного зникнення "апельсинової кірки", але може суттєво покращити текстуру та еластичність шкіри.

Рецептом цієї олії поділилась блогерка Jess Bergeron.

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При регулярному використанні вона:

підвищує пружність шкіри;

зменшує видимість ямочок на стегнах та інших проблемних зонах;

живить шкіру, роблячи її гладкою та м’якою.

Інгредієнти прості, а результат може вразити.

Що вам знадобиться:

Деревій — стимулює кровообіг і допомагає тонізувати шкіру.

— стимулює кровообіг і допомагає тонізувати шкіру. Шавлія — має легкі в’яжучі властивості, які сприяють підтягненню.

— має легкі в’яжучі властивості, які сприяють підтягненню. Лимонна шкірка — джерело вітаміну С та антиоксидантів, які активують вироблення колагену.

— джерело вітаміну С та антиоксидантів, які активують вироблення колагену. Олія жожоба — базова основа, яка глибоко зволожує та живить.

Олія для тіла. Фото: Freepik

Як готувати:

Спочатку висушіть усі трави. Це важливо, щоб уникнути появи зайвої вологи в олії. Помістіть трави у ступку і ретельно подрібніть їх, щоб вони віддали максимум своїх корисних властивостей. Пересипте суміш у банку та залийте олією жожоба. Трави повинні повністю покриватися олією. Поставте банку у темне тепле місце на 2-3 тижні. Щодня збовтуйте її, щоб екстракт був насиченим. Процідіть готову олію через марлю — і все, ваш засіб готовий.

Як використовувати

Наносьте олію на чисту шкіру після душу. Масажуйте круговими рухами, приділяючи увагу стегнам, сідницям чи іншим зонам. Масаж сприяє кращому кровообігу, а трави та олія жожоба працюють над текстурою шкіри.

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