Новый тренд в маникюре 2025 — почему все выбирают "бархатное стекло"

Яркий маникюр. Фото: Freepik

В последнее время мастера маникюра постоянно удивляют новыми стильными идеями. Особый фурор произвели бархатные ногти, которые идеально подходят для холодного времени года, и гелевое покрытие, которое популярно в любое время года. В 2025 году эти два направления объединились в совершенно новый тренд — бархатное стекло, который уже захватил внимание в социальных сетях.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое маникюр "бархатное стекло"

Это идеальное сочетание двух эффектов: роскошного магнитного бархата и зеркального глянца, создающего эффект стекла. Такой маникюр выглядит невероятно нежно, стильно и изысканно.

Бесцветные ногти. Фото из Instagram

Воплотить этот тренд в реальность можно как в салоне, так и дома.

Салонный маникюр

Профессиональные мастера используют специальные магнитные гель-лаки, которые наносят на прозрачную базу. Благодаря качественным материалам и точности мастера такой маникюр выглядит идеально и держится намного дольше. Это отличный выбор для тех, кто хочет безупречный результат и не готов тратить время на эксперименты дома.

Маникюр на дому

Сделать "бархатное стекло" собственноручно — вполне реально. Вам понадобятся всего несколько материалов:

магнитный лак для бархатного эффекта;

прозрачное базовое покрытие для гладкости;

глянцевый топ для финального блеска.

Стильный дизайн ногтей. Фото из Instagram

Шаги совсем простые:

Нанесите прозрачную базу. Добавьте магнитный лак, создавая узор с помощью магнита. Завершите маникюр глянцевым топом.

Хотя домашний вариант может быть чуть менее долговечным, результат все равно будет выглядеть потрясающе.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Альтернатива — бархатные наклейки

Если у вас совсем нет времени или желания работать с лаками, на помощь придут готовые бархатные наклейки. Они легко наносятся и имеют такой же эффектный вид, как и классический маникюр.

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