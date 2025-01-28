Новый тренд в маникюре 2025 — почему все выбирают "бархатное стекло"

Эффект бархатного стекла — модный маникюр на каждый день
В последнее время мастера маникюра постоянно удивляют новыми стильными идеями. Особый фурор произвели бархатные ногти, которые идеально подходят для холодного времени года, и гелевое покрытие, которое популярно в любое время года. В 2025 году эти два направления объединились в совершенно новый тренд — бархатное стекло, который уже захватил внимание в социальных сетях.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Что такое маникюр "бархатное стекло"
Это идеальное сочетание двух эффектов: роскошного магнитного бархата и зеркального глянца, создающего эффект стекла. Такой маникюр выглядит невероятно нежно, стильно и изысканно.
Воплотить этот тренд в реальность можно как в салоне, так и дома.
Салонный маникюр
Профессиональные мастера используют специальные магнитные гель-лаки, которые наносят на прозрачную базу. Благодаря качественным материалам и точности мастера такой маникюр выглядит идеально и держится намного дольше. Это отличный выбор для тех, кто хочет безупречный результат и не готов тратить время на эксперименты дома.
Маникюр на дому
Сделать "бархатное стекло" собственноручно — вполне реально. Вам понадобятся всего несколько материалов:
- магнитный лак для бархатного эффекта;
- прозрачное базовое покрытие для гладкости;
- глянцевый топ для финального блеска.
Шаги совсем простые:
- Нанесите прозрачную базу.
- Добавьте магнитный лак, создавая узор с помощью магнита.
- Завершите маникюр глянцевым топом.
Хотя домашний вариант может быть чуть менее долговечным, результат все равно будет выглядеть потрясающе.
Альтернатива — бархатные наклейки
Если у вас совсем нет времени или желания работать с лаками, на помощь придут готовые бархатные наклейки. Они легко наносятся и имеют такой же эффектный вид, как и классический маникюр.
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