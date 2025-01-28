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Эффект бархатного стекла — модный маникюр на каждый день

28 января 2025 19:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Новый тренд в маникюре 2025 — почему все выбирают "бархатное стекло"
Яркий маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В последнее время мастера маникюра постоянно удивляют новыми стильными идеями. Особый фурор произвели бархатные ногти, которые идеально подходят для холодного времени года, и гелевое покрытие, которое популярно в любое время года. В 2025 году эти два направления объединились в совершенно новый тренд — бархатное стекло, который уже захватил внимание в социальных сетях.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое маникюр "бархатное стекло"

Это идеальное сочетание двух эффектов: роскошного магнитного бархата и зеркального глянца, создающего эффект стекла. Такой маникюр выглядит невероятно нежно, стильно и изысканно.

Бархатные ногти стали новым трендом в 2025 году
Бесцветные ногти. Фото из Instagram

Воплотить этот тренд в реальность можно как в салоне, так и дома.

Салонный маникюр

Профессиональные мастера используют специальные магнитные гель-лаки, которые наносят на прозрачную базу. Благодаря качественным материалам и точности мастера такой маникюр выглядит идеально и держится намного дольше. Это отличный выбор для тех, кто хочет безупречный результат и не готов тратить время на эксперименты дома.

Маникюр на дому

Сделать "бархатное стекло" собственноручно — вполне реально. Вам понадобятся всего несколько материалов:

  • магнитный лак для бархатного эффекта;
  • прозрачное базовое покрытие для гладкости;
  • глянцевый топ для финального блеска.
Дизайн ногтей, который никого не оставит равнодушным
Стильный дизайн ногтей. Фото из Instagram

Шаги совсем простые:

  1. Нанесите прозрачную базу.
  2. Добавьте магнитный лак, создавая узор с помощью магнита.
  3. Завершите маникюр глянцевым топом.

Хотя домашний вариант может быть чуть менее долговечным, результат все равно будет выглядеть потрясающе.

Ногти могут иметь довольно эффектный вид
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Альтернатива — бархатные наклейки

Если у вас совсем нет времени или желания работать с лаками, на помощь придут готовые бархатные наклейки. Они легко наносятся и имеют такой же эффектный вид, как и классический маникюр.

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