Новий тренд у манікюрі 2025 — чому всі обирають "оксамитове скло"

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Останнім часом майстри манікюру постійно дивують новими стильними ідеями. Особливий фурор справили оксамитові нігті, які ідеально підходять для холодної пори року, і гелеві покриття, що популярне у будь-яку пору року. У 2025 році ці два напрями об’єдналися в абсолютно новий тренд – оксамитове скло, який вже захопив увагу в соціальних мережах.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке манікюр "оксамитове скло"

Це ідеальне поєднання двох ефектів: розкішного магнітного оксамиту й дзеркального глянцю, що створює ефект скла. Такий манікюр має неймовірно ніжний, стильний і вишуканий вигляд.

Оксамитові нігті. Фото з Instagram

Втілити цей тренд у реальність можна як у салоні, так і вдома.

Салонний манікюр

Професійні майстри використовують спеціальні магнітні гель-лаки, які наносять на прозору базу. Завдяки якісним матеріалам і точності майстра такий манікюр має ідеальний вигляд і тримається набагато довше. Це чудовий вибір для тих, хто хоче бездоганний результат і не готовий витрачати час на експерименти вдома.

Манікюр вдома

Зробити "оксамитове скло" власноруч — цілком реально. Вам знадобляться лише кілька матеріалів:

магнітний лак для оксамитового ефект;

прозоре базове покриття для гладкості;

глянцевий топ для фінального блиску.

Стильний дизайн нігтів. Фото з Instagram

Кроки зовсім прості:

Нанесіть прозору базу. Додайте магнітний лак, створюючи візерунок за допомогою магніту. Завершіть манікюр глянцевим топом.

Хоча домашній варіант може бути трохи менш довговічним, результат все одно матиме приголомшений вигляд.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Альтернатива — оксамитові наклейки

Якщо у вас зовсім немає часу або бажання працювати з лаками, на допомогу прийдуть готові оксамитові наклейки. Вони легко наносяться і мають такий же ефектний вигляд, як і класичний манікюр.

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