Новий тренд у манікюрі 2025 — чому всі обирають "оксамитове скло"

Ефект оксамитового скла — модний манікюр на кожен день
Останнім часом майстри манікюру постійно дивують новими стильними ідеями. Особливий фурор справили оксамитові нігті, які ідеально підходять для холодної пори року, і гелеві покриття, що популярне у будь-яку пору року. У 2025 році ці два напрями об’єдналися в абсолютно новий тренд – оксамитове скло, який вже захопив увагу в соціальних мережах.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Що таке манікюр "оксамитове скло"
Це ідеальне поєднання двох ефектів: розкішного магнітного оксамиту й дзеркального глянцю, що створює ефект скла. Такий манікюр має неймовірно ніжний, стильний і вишуканий вигляд.
Втілити цей тренд у реальність можна як у салоні, так і вдома.
Салонний манікюр
Професійні майстри використовують спеціальні магнітні гель-лаки, які наносять на прозору базу. Завдяки якісним матеріалам і точності майстра такий манікюр має ідеальний вигляд і тримається набагато довше. Це чудовий вибір для тих, хто хоче бездоганний результат і не готовий витрачати час на експерименти вдома.
Манікюр вдома
Зробити "оксамитове скло" власноруч — цілком реально. Вам знадобляться лише кілька матеріалів:
- магнітний лак для оксамитового ефект;
- прозоре базове покриття для гладкості;
- глянцевий топ для фінального блиску.
Кроки зовсім прості:
- Нанесіть прозору базу.
- Додайте магнітний лак, створюючи візерунок за допомогою магніту.
- Завершіть манікюр глянцевим топом.
Хоча домашній варіант може бути трохи менш довговічним, результат все одно матиме приголомшений вигляд.
Альтернатива — оксамитові наклейки
Якщо у вас зовсім немає часу або бажання працювати з лаками, на допомогу прийдуть готові оксамитові наклейки. Вони легко наносяться і мають такий же ефектний вигляд, як і класичний манікюр.
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