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Джинсы из 2000-х стали главным трендом 2025 года

19 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Джинсы из 2000-х снова в тренде — с чем носить
Джинсы. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы могут стать настоящим произведением искусства, если добавить к ним что-то особенное: вышивку, блестящие стразы или оригинальный принт. Подобные джинсы были в моде в 2000-х. Носить такие уникальные брюки можно со свитером — лучше выбрать однотонный, чтобы акцент остался на джинсах. Например, синие джинсы отлично смотрятся с черным или бежевым свитером.

Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.

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Что можно носить с джинсами

Черные джинсы легко сочетаются почти с любым цветом верха: от насыщенного бургунди до теплого мокко. Дополнить образ можно крупными серьгами или стильным кольцом.

Если хочется сделать джинсы еще более особенными, попробуйте декорировать их собственноручно. Например, вышейте стразами карманы или добавьте аккуратную вышивку — это может быть первая буква вашего имени или небольшой цветок.

Джинсы со стразами возвращаются в моду
Джинсы со стразами. Фото из Instagram

Декорировать можно не только джинсы! Джинсовая юбка или платье с вышивкой или принтом будут выглядеть не менее эффектно. А как вам идея создать аксессуар из денима? Например, модную сумку, стильную брошь или даже оригинальное колье. Это тоже может иметь стильный вид.

Джинсы могут иметь оригинальный вид
Оригинальные джинсы. Фото из Instagram

Если стразы — не ваш вариант, обратите внимание на необычные пуговицы. Разноцветные и разного размера, они выглядят как маленькие конфеты-монпансье. Кстати, пуговицы могут уже ждать вас в старой шкатулке — найдите их и дайте им новую жизнь.

Творите, фантазируйте, экспериментируйте — это точно сделает ваш стиль уникальным и запоминающимся.

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мода Джинсы стиль 2025 год штаны

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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