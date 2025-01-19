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Джинси з 2000-х стали головним трендом 2025 року

19 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Джинси з 2000-х знову в тренді — з чим носити
Джинси. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Джинси можуть стати справжнім витвором мистецтва, якщо додати до них щось особливе: вишивку, блискучі стрази чи оригінальний принт. Подібні джинси були в моді у 2000-х. Носити такі унікальні штани можна зі светром — краще вибрати однотонний, щоб акцент залишився на джинсах. Наприклад, сині джинси чудовий мають вигляд із чорним або бежевим светром.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Що можна носити з джинсами

Чорні джинси легко поєднуються майже з будь-яким кольором верху: від насиченого бургунді до теплого мокко. Доповнити образ можна великими сережками або стильним кільцем.

Якщо хочеться зробити джинси ще більш особливими, спробуйте декорувати їх власноруч. Наприклад, вишийте стразами кишені або додайте акуратну вишивку — це може бути перша літера вашого імені чи невелика квітка.

Джинси зі стразами повертаються в моду
Джинси зі стразами. Фото з Instagram

Декорувати можна не лише джинси! Джинсова спідниця чи сукня з вишивкою або принтом матимуть не менш ефектний вигляд. А як вам ідея створити аксесуар із деніму? Наприклад, модну сумку, стильну брошку або навіть оригінальне кольє. Це теж може мати стильний вигляд.

Джинси можуть мати оригінальний вигляд
Оригінальні джинси. Фото з Instagram

Якщо стрази — не ваш варіант, зверніть увагу на незвичайні ґудзики. Різнокольорові та різного розміру, вони своїм зовнішнім виглядом нагадують маленькі цукерки-монпансьє. До речі, ґудзики можуть вже чекати вас у старій шкатулці — знайдіть їх і дайте їм нове життя.

Творіть, фантазуйте, експериментуйте — це точно зробить ваш стиль унікальним і незабутнім.

Раніше ми писали про те, чим підкорили усіх джинси skinny.

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мода Джинси стиль 2025 рік штани

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08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

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