Грязные джинсы - неожиданный модный хит 2025 года

Джинсы "из болота" — модная сенсация 2025 года
Кажется, в модной индустрии уже трудно удивить, ведь каждый год появляются новые тренды, среди которых немало противоречивых и непонятных на первый взгляд. Например, неожиданное возвращение капри, обтягивающих джинсов, популярных в 2000-х, и даже "желейной" обуви, которую мы носили в детстве. Теперь на горизонте снова появился тренд, который неоднозначно восприняли модники и модницы — "грязные" джинсы.
Подробнее об этом тренде рассказало издание Elle.
Чем обусловлена популярность этих джинсов
Популярность таких моделей денима начала возрождаться еще в 2023 году, когда они появились в коллекциях брендов Acne Studios, Diesel и Balenciaga. Однако настоящую оценку их преимуществам дали только сейчас, когда эти джинсы стали модным выбором среди звезд.
Эти джинсы выглядят специфически — с выразительными пятнами, которые создают эффект грязи, как будто испачкали ткань, и на первый взгляд кажется, что их не стирали. И хотя это может показаться странным, модные экспериментаторы полюбили такие изделия за их расслабленный и немного беспорядочный вид, который создает впечатление, будто человек не слишком задумывался над своим нарядом. В то же время такой стиль добавляет образу грубых ноток и отлично смотрится в контексте элегантных или нежных вещей.
С чем сочетать "грязные" джинсы
Самый простой вариант — это совместить их с объемными вещами, такими как оверсайз-футболки, массивные пуховики или клетчатые рубашки. Джинсы станут основным акцентом образа. Также удачно будут смотреться такие джинсы в сочетании с элегантными водолазками, блузами или даже длинными пальто. Это отличный способ создать контраст, который придаст вашему виду особый шарм.
Как же создаются эти "грязные" джинсы
Сначала деним отбеливают до нужного цвета, затем вручную наносят эффект грязи с помощью специальных красок. Каждая пара оказывается уникальной, поскольку рисунок загрязнения наносится вручную.
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