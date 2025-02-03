Грязные джинсы - неожиданный модный хит 2025 года

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Кажется, в модной индустрии уже трудно удивить, ведь каждый год появляются новые тренды, среди которых немало противоречивых и непонятных на первый взгляд. Например, неожиданное возвращение капри, обтягивающих джинсов, популярных в 2000-х, и даже "желейной" обуви, которую мы носили в детстве. Теперь на горизонте снова появился тренд, который неоднозначно восприняли модники и модницы — "грязные" джинсы.

Подробнее об этом тренде рассказало издание Elle.

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Чем обусловлена популярность этих джинсов

Популярность таких моделей денима начала возрождаться еще в 2023 году, когда они появились в коллекциях брендов Acne Studios, Diesel и Balenciaga. Однако настоящую оценку их преимуществам дали только сейчас, когда эти джинсы стали модным выбором среди звезд.

Модные джинсы в моде. Фото: Elle

Эти джинсы выглядят специфически — с выразительными пятнами, которые создают эффект грязи, как будто испачкали ткань, и на первый взгляд кажется, что их не стирали. И хотя это может показаться странным, модные экспериментаторы полюбили такие изделия за их расслабленный и немного беспорядочный вид, который создает впечатление, будто человек не слишком задумывался над своим нарядом. В то же время такой стиль добавляет образу грубых ноток и отлично смотрится в контексте элегантных или нежных вещей.

С чем сочетать "грязные" джинсы

Самый простой вариант — это совместить их с объемными вещами, такими как оверсайз-футболки, массивные пуховики или клетчатые рубашки. Джинсы станут основным акцентом образа. Также удачно будут смотреться такие джинсы в сочетании с элегантными водолазками, блузами или даже длинными пальто. Это отличный способ создать контраст, который придаст вашему виду особый шарм.

Интересный образ с джинсами. Фото: Elle

Как же создаются эти "грязные" джинсы

Сначала деним отбеливают до нужного цвета, затем вручную наносят эффект грязи с помощью специальных красок. Каждая пара оказывается уникальной, поскольку рисунок загрязнения наносится вручную.

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