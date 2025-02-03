Брудні джинси — несподіваний модний хіт 2025 року

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Здається, у модній індустрії вже важко здивувати, адже щороку з’являються нові тренди, серед яких чимало суперечливих і незрозумілих, на перший погляд. Наприклад, несподіване повернення капрі, обтислих джинсів, популярних у 2000-х, і навіть "желейного" взуття, яке ми носили в дитинстві. Тепер на горизонті знову з’явився тренд, який неоднозначно сприйняли модники та модниці — "брудні" джинси.

Детальніше про цей тренд розповіло видання Elle.

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Чим обумовлена популярність цих джинсів

Популярність таких моделей деніму почала відроджуватися ще у 2023 році, коли вони з’явилися в колекціях брендів Acne Studios, Diesel і Balenciaga. Однак справжню оцінку їхнім перевагам дали тільки зараз, коли ці джинси стали модним вибором серед зірок.

Модні джинси. Фото: Elle

Ці джинси мають специфічний вигляд — з виразними плямами, які створюють ефект бруду, що неначе забруднив тканину, і на перший погляд здається, що їх не прали. І хоча це може здатися дивним, модні експериментатори полюбили такі вироби за їхній розслаблений і трохи безладний вигляд, який створює враження, ніби людина не надто замислювалася над своїм вбранням. Водночас такий стиль додає образу грубих ноток і має чудовий вигляд в контексті елегантних чи ніжних речей.

З чим поєднувати "брудні" джинси

Найпростіший варіант — це поєднати їх з об’ємними речами, як от оверсайз-футболки, масивні пуховики чи картаті сорочки. Джинси стануть основним акцентом образу. Також вдалий матимуть вигляд такі джинси в поєднанні з елегантними водолазками, блузами чи навіть довгими пальтами. Це чудовий спосіб створити контраст, який додасть вашому вигляду особливого шарму.

Цікавий образ з джинсами. Фото: Elle

Як же створюються ці "брудні" джинси

Спочатку денім вибілюють до потрібного кольору, потім вручну наносять ефект бруду за допомогою спеціальних фарб. Кожна пара виявляється унікальною, оскільки малюнок забруднення наноситься вручну.

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