Модель джинсов, которая никогда не выйдет из моды

Стильные джинсы. Фото: Freepik

Охота за идеальными джинсами — настоящий квест для невысоких девушек. Но есть slacker jeans. Это идеальная смесь свободы и элегантности, которая подходит как мужчинам, так и женщинам. И если кажется, что найти такой фасон сложно, то на самом деле они уже активно занимают место в гардеробах самых стильных людей.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Что такое slacker jeans

Представьте себе любимые bootcut-джинсы, но без намека на тесноту, которая была модной в нулевых. Они сидят свободно, расширяясь книзу, и добавляют образу непринужденности. Это тот вариант, который не требует лишних усилий: просто одеть, накинуть кожаную куртку — и уже стильный вариант гарантирован. Изначально этот фасон считался мужским, но, судя по всему, женщины тоже не прочь урвать себе пару. И это вполне объяснимо, ведь они на них сидят гораздо круче.

Джинсы в образе. Фото: Vogue

Подиумы тоже подтверждают, что этот тренд здесь надолго. Например, Louis Vuitton презентовали модель Cowboy Kick-Flare в своей коллекции осень-зима 2025/2026, а Fendi, Dsquared2 и Ami сделали ставку на длинные, расслабленные варианты в весенне-летнем сезоне. В женских коллекциях тоже не обошлось без этого фасона — например, у Dries Van Noten и Natasha Zinko.

Все это означает, что slacker jeans — не просто случайный тренд, а вещь, которая точно останется в моде еще надолго.

Классические джинсы. фото: Vogue

Главное, что для того, чтобы вписать их в свой стиль, не надо бегать по подиумам. Они доступны и в массмаркете. Например, у Bershka можно найти хорошие варианты (идеально садятся, если взять на размер больше), у Weekday есть похожие модели, а если хочется чего-то особенного — обратите внимание на Eytys. А еще можно смело брать мужские джинсы Diesel — они создают смелый, немного дерзкий образ, который точно не останется незамеченным.

Так что если хочется найти те самые универсальные джинсы, в которых комфортно и стильно одновременно, slacker jeans — это то, что надо.

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