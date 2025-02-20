Модель джинсів, що ніколи не вийде з моди

Стильні джинси. Фото: Freepik

Охота за ідеальними джинсами — справжній квест для невисоких дівчат. Але є slacker jeans. Це ідеальна суміш свободи та елегантності, яка підходить як чоловікам, так і жінкам. І якщо здається, що знайти такий фасон складно, то насправді вони вже активно займають місце в гардеробах найстильніших людей.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Що таке slacker jeans

Уявіть собі улюблені bootcut-джинси, але без натяку на тісноту, яка була модною в нульових. Вони сидять вільно, розширюючись донизу, і додають образу невимушеності. Це той варіант, який не вимагає зайвих зусиль: просто одягнути, накинути шкіряну куртку — і вже стильний варіант гарантовано. Спочатку цей фасон вважався чоловічим, але, судячи з усього, жінки теж не проти урвати собі пару. І це цілком зрозуміло, адже вони на них сидять набагато крутіше.

Джинси в образі. Фото: Vogue

Подіуми теж підтверджують, що цей тренд тут надовго. Наприклад, Louis Vuitton презентували модель Cowboy Kick-Flare у своїй колекції осінь-зима 2025/2026, а Fendi, Dsquared2 та Ami зробили ставку на довгі, розслаблені варіанти у весняно-літньому сезоні. У жіночих колекціях теж не обійшлося без цього фасону — наприклад, у Dries Van Noten і Natasha Zinko.

Все це означає, що slacker jeans — не просто випадковий тренд, а річ, яка точно залишиться в моді ще надовго.

Класичні джинси. Фото: Vogue

Головне, що для того, щоб вписати їх у свій стиль, не треба бігати подіумами. Вони доступні й у масмаркеті. Наприклад, у Bershka можна знайти хороші варіанти (ідеально сідають, якщо взяти на розмір більше), у Weekday є схожі моделі, а якщо хочеться чогось особливого — зверніть увагу на Eytys. А ще можна сміливо брати чоловічі джинси Diesel – вони створюють сміливий, трохи зухвалий образ, який точно не залишиться непоміченим.

Тож якщо хочеться знайти ті самі універсальні джинси, в яких комфортно та стильно одночасно, slacker jeans — це те, що треба.

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