Бренды одежды, что любят знаменитости, может позволить себе каждый

Доступная мода — недорогие бренды одежды, что любят звезды
Знаменитости всегда выглядят безупречно, но не всегда их стиль стоит бешеных денег. Да, на красной дорожке они блистают в дизайнерских нарядах, но в повседневной жизни часто носят доступные бренды. Потому что мода — это не только о цене, но и о комфорте, качестве и стиле.
Об этом пишет Vogue.
Любимые бренды звезд, которые может позволить каждый
COS
Минимализм, комфорт и безупречный крой. COS обожают за базовые вещи, которые всегда актуальны. Его носят и модные редакторы, и знаменитости, которые ценят простоту и стиль.
Reformation
Легкие платья, джинсы, которые сидят идеально, и акцент на экологичность. Бренд популярен среди знаменитостей, которые любят выглядеть стильно без лишних усилий.
Rat & Boa
Яркие и дерзкие платья, которые мгновенно привлекают внимание. Идеальный выбор для отдыха у моря или вечеринки.
Vagabond
Стильная обувь без лишней суеты. Лоферы, ботильоны, минималистичные кеды — и все это выглядит так, как будто с подиума.
Sézane
Французский шик в каждой детали. Вязаные свитера, пальто и джинсовые куртки — любимый выбор тех, кто ценит изящество в простоте.
Mango
Если нужно найти стильный образ без космических затрат, Mango — отличный выбор. Марго Робби и многие другие знаменитости не раз выбирали их классические костюмы и базовые вещи.
Birkenstock
Комфорт и стиль — вот что делает эти сандалии фаворитами. Их носят и в городе, и на пляже, и даже на модных событиях.
Missoma
Украшения, которые подходят и на каждый день, и для особых событий. Цепочки, серьги и кольца этого бренда — любимые аксессуары многих звезд.
Free People
Бохо-стиль, романтичные платья и винтажные джинсы — если хочется добавить легкости в образ, то этот бренд точно стоит внимания.
Dmy Studios
Очки, которые создают настроение. Кендалл Дженнер часто выбирает модели этого бренда, и они становятся трендом моментально.
Zara
Главный массмаркет-бренд, который не боится экспериментировать. Трендовые платья, стильные аксессуары — все здесь по доступной цене.
Everlane
Простота, комфорт и качество. Бренд известен своими минималистичными трикотажными вещами, джинсами и верхней одеждой, которая остается актуальной годами.
Mejuri
Если хочется минималистичных, но изысканных украшений, Mejuri — беспроигрышный вариант. Их носят как в повседневных образах, так и на важных событиях.
Мода — это не о цене, а о стиле и самовыражении. Знаменитости это прекрасно понимают и поэтому выбирают не только люксовые бренды, но и те, которые могут позволить себе обычные люди. Главное — носить то, что подходит именно тебе, и чувствовать себя уверенно.
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