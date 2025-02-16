Бренди одягу, які полюбляють знаменитості, може дозволити собі кожен

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Знаменитості завжди мають бездоганний вигляд, але не завжди їхній стиль коштує шалені гроші. Так, на червоній доріжці вони сяють у дизайнерських вбраннях, але в повсякденному житті часто носять доступні бренди. Чому? Бо мода — це не тільки про ціну, а й про комфорт, якість і стиль.

Про це пише Vogue.

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COS

Мінімалізм, комфорт і бездоганний крій. COS обожнюють за базові речі, які завжди актуальні. Його носять і модні редактори, і знаменитості, які цінують простоту та стиль.

Светри від COS. Фото з Instagram

Reformation

Легкі сукні, джинси, які сидять ідеально, та акцент на екологічність. Бренд популярний серед знаменитостей, які люблять мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Rat & Boa

Яскраві та зухвалі сукні, які миттєво привертають увагу. Ідеальний вибір для відпочинку біля моря чи вечірки.

Vagabond

Стильне взуття без зайвої метушні. Лофери, ботильйони, мінімалістичні кеди — і все це ніби з подіуму.

Sézane

Французький шик у кожній деталі. В'язані светри, пальта та джинсові куртки — улюблений вибір тих, хто цінує витонченість у простоті.

Mango

Якщо потрібно знайти стильний образ без космічних витрат, Mango — чудовий вибір. Марго Роббі та багато інших знаменитостей не раз обирали їхні класичні костюми та базові речі.

Светр від Mango. Фото з Instagram

Birkenstock

Комфорт і стиль — ось що робить ці сандалі фаворитами. Їх носять і в місті, і на пляжі, і навіть на модних подіях.

Missoma

Прикраси, які підходять і на щодень, і для особливих подій. Ланцюжки, сережки та персні цього бренду — улюблені аксесуари багатьох зірок.

Free People

Бохо-стиль, романтичні сукні та вінтажні джинси — якщо хочеться додати легкості в образ, то цей бренд точно вартий уваги.

Dmy Studios

Окуляри, які створюють настрій. Кендалл Дженнер часто обирає моделі цього бренду, і вони стають трендом моментально.

Zara

Головний масмаркет-бренд, який не боїться експериментувати. Трендові сукні, стильні аксесуари — все тут за доступною ціною.

Одяг від Zara. Фото з Instagram

Everlane

Простота, комфорт і якість. Бренд відомий своїми мінімалістичними трикотажними речами, джинсами та верхнім одягом, який залишається актуальним роками.

Mejuri

Якщо хочеться мінімалістичних, але вишуканих прикрас, Mejuri — безпрограшний варіант. Їх носять як у повсякденних образах, так і на важливих подіях.

Мода — це не про ціну, а про стиль і самовираження. Знаменитості це чудово розуміють і тому обирають не тільки люксові бренди, а й ті, які можуть дозволити собі звичайні люди. Головне — носити те, що підходить саме тобі, і почуватися впевнено.

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