Зимний тренд — костюм, в котором засветилась Деми Мур

Деми Мур. Фото: скриншот видео

Каждый выход Деми Мур — это отдельная история, которую хочется разглядывать до мелочей. В свои 63 она не просто сохранила стиль — кажется, она его усовершенствовала. Каждый ее образ легко мог бы стать референсом в модном гиде, и мы снова и снова пополняем мудборды ее смелыми, но всегда очень меткими идеями.

Elle рассказали об одном из последних образов звезды.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит самый модный костюм зимы

Недавно актриса появилась на публике в платье из 90-х, словно вырванном из старых глянцевых обложек. И доказала, что тренды прошлого работают не хуже современных, если посмотреть на них без ностальгического привкуса, а с новой легкостью. Сдержанный прямой крой, всего несколько видимых швов и все.

А теперь, Деми снова напомнила, почему мы так внимательно следим за каждым ее выходом. Актриса прибыла на съемки The Late Show With Stephen Colbert в наряде, где сразу несколько элементов претендуют на звание будущих зимних трендов.

Деми Мур в стильном костюме. Фото из Elle

В основе образа можно увидеть белый сатиновый костюм Tom Ford. Тот самый оттенок, который не просто светится, а будто подсвечивает саму владелицу. Это как бы ответ всем классическим "праздничным" костюмам, которые мы привыкли видеть: проще, чище, но гораздо эффектнее. Под него Деми выбрала кобальтово-синюю блузу — яркую, почти электрическую, и именно она сделала весь лук живым и немного провокационным.

Сатиновый костюм Tom Ford. Фото из Elle

Не обошлось без деталей, которые она всегда подбирает очень точно. Черный кожаный клатч, очки с цветными линзами, лоферы — но не плоские, а на тонком высоком каблуке, который добавлял образу неожиданной грации. И, конечно, ее любимое дополнение — крошечный Пилаф, которого Деми почти всегда держит на руках.

Кстати, в начале месяца она уже успела наделать шума на LACMA Art + Film Gala 2025. Тогда ее полупрозрачное платье с контрастной вышивкой стало одним из самых обсуждаемых — смелое, но поданное так, как умеет только она: уверенно и без лишней драматичности.

Ранее мы писали о том, какие вещи носил известный актер Леонардо Ди Каприо в 90-х.

Также мы сообщали о базовой модели джинсов, которую носит Натали Портман в повседневной жизни.