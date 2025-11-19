Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Деми Мур показала самый стильный брючный костюм зимы-2025

Деми Мур показала самый стильный брючный костюм зимы-2025

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 11:26
обновлено: 09:18
Зимний тренд — костюм, в котором засветилась Деми Мур
Деми Мур. Фото: скриншот видео

Каждый выход Деми Мур — это отдельная история, которую хочется разглядывать до мелочей. В свои 63 она не просто сохранила стиль — кажется, она его усовершенствовала. Каждый ее образ легко мог бы стать референсом в модном гиде, и мы снова и снова пополняем мудборды ее смелыми, но всегда очень меткими идеями.

Elle рассказали об одном из последних образов звезды.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит самый модный костюм зимы

Недавно актриса появилась на публике в платье из 90-х, словно вырванном из старых глянцевых обложек. И доказала, что тренды прошлого работают не хуже современных, если посмотреть на них без ностальгического привкуса, а с новой легкостью. Сдержанный прямой крой, всего несколько видимых швов и все.

А теперь, Деми снова напомнила, почему мы так внимательно следим за каждым ее выходом. Актриса прибыла на съемки The Late Show With Stephen Colbert в наряде, где сразу несколько элементов претендуют на звание будущих зимних трендов.

Який костюм продемострувала Демі Мур
Деми Мур в стильном костюме. Фото из Elle

В основе образа можно увидеть белый сатиновый костюм Tom Ford. Тот самый оттенок, который не просто светится, а будто подсвечивает саму владелицу. Это как бы ответ всем классическим "праздничным" костюмам, которые мы привыкли видеть: проще, чище, но гораздо эффектнее. Под него Деми выбрала кобальтово-синюю блузу — яркую, почти электрическую, и именно она сделала весь лук живым и немного провокационным.

Деми Мур показала самый стильный брючный костюм зимы-2025 - фото 2
Сатиновый костюм Tom Ford. Фото из Elle

Не обошлось без деталей, которые она всегда подбирает очень точно. Черный кожаный клатч, очки с цветными линзами, лоферы — но не плоские, а на тонком высоком каблуке, который добавлял образу неожиданной грации. И, конечно, ее любимое дополнение — крошечный Пилаф, которого Деми почти всегда держит на руках.

Кстати, в начале месяца она уже успела наделать шума на LACMA Art + Film Gala 2025. Тогда ее полупрозрачное платье с контрастной вышивкой стало одним из самых обсуждаемых — смелое, но поданное так, как умеет только она: уверенно и без лишней драматичности.

Ранее мы писали о том, какие вещи носил известный актер Леонардо Ди Каприо в 90-х.

Также мы сообщали о базовой модели джинсов, которую носит Натали Портман в повседневной жизни.

мода тренды Деми Мур вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации