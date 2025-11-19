Зимовий тренд — костюм, у якому засвітилася Демі Мур

Демі Мур. Фото: скриншот відео

Кожен вихід Демі Мур — це окрема історія, яку хочеться роздивлятися до дрібниць. У свої 63 вона не просто зберегла стиль — здається, вона його вдосконалила. Кожен її образ легко міг би стати референсом у модному гіді, і ми знову й знову поповнюємо мудборди її сміливими, але завжди дуже влучними ідеями.

Elle розповіли про один з останніх образів зірки.

Нещодавно акторка з’явилася на публіці у сукні з 90-х, наче вирваній зі старих глянцевих обкладинок. І довела, що тренди минулого працюють не гірше сучасних, якщо подивитися на них без ностальгійного присмаку, а з новою легкістю. Стриманий прямий крій, лише кілька видимих швів і все.

А тепер, Демі знову нагадала, чому ми так уважно стежимо за кожним її виходом. Акторка прибула на зйомки The Late Show With Stephen Colbert у вбранні, де одразу кілька елементів претендують на звання майбутніх зимових трендів.

Демі Мур у стильному костюмі. Фото з Elle

В основі образу можна побачити білий сатиновий костюм Tom Ford. Той самий відтінок, який не просто світиться, а ніби підсвічує саму власницю. Це ніби відповідь усім класичним "святковим" костюмам, які ми звикли бачити: простіше, чистіше, але набагато ефектніше. Під нього Демі вибрала кобальтово-синю блузу — яскраву, майже електричну, і саме вона зробила весь лук живим і трохи провокаційним.

Cатиновий костюм Tom Ford. Фото з Elle

Не обійшлося без деталей, які вона завжди добирає дуже точно. Чорний шкіряний клатч, окуляри з кольоровими лінзами, лофери — але не пласкі, а на тонкому високому підборі, що додавав образу несподіваної грації. І, звісно, її улюблене доповнення — крихітний Пілаф, якого Демі майже завжди тримає на руках.

До речі, на початку місяця вона вже встигла наробити галасу на LACMA Art + Film Gala 2025. Тоді її напівпрозора сукня з контрастною вишивкою стала однією з найбільш обговорюваних — смілива, але подана так, як уміє тільки вона: впевнено і без зайвої драматичності.

