Одежда из секонд-хенда, на которую не стоит тратить деньги

Бесполезная покупка — какую одежду из секонд-хенда не стоит брать
Секонд-хенды стали любимым местом для многих людей, ведь здесь можно найти стильные, качественные и даже брендовые вещи по очень приятным ценам. Однако не всю одежду в таких магазинах стоит покупать.
Новини.LIVE расскажет, почему это так и какие вещи лучше обойти стороной.
Какие вещи в секонд-хенде лучше не покупать
Одежда с пятнами или неприятным запахом
Если вещь имеет сильные пятна или специфический запах, который не похож на обычный аромат после дезинфекции, стоит задуматься. Удалить такие загрязнения может быть сложнее, чем кажется, а иногда это просто невозможно.
Поэтому покупать подобные вещи стоит лишь в том случае, если планируете их переделать, например, перешить или использовать как материал для другого проекта.
Ткани, за которыми трудно ухаживать
Кожа, замша или другие деликатные материалы могут быть настоящим вызовом для стирки. А учитывая, что одежда из секонд-хенда иногда может содержать остатки паразитов, ее нужно тщательно чистить и сушить при высокой температуре. Если это сложно или невозможно сделать из-за особенностей материала, стоит подумать дважды перед покупкой.
Леггинсы и похожая одежда
Леггинсы, как и нижнее белье или купальники, обычно очень близко контактируют с телом. Часто к моменту их продажи в секонд-хенде они уже теряют свою эластичность. К тому же, новые леггинсы можно тоже купить недорого, поэтому риск в такой покупке не оправдан.
Изношенная обувь
При выборе обуви важно обращать внимание на ее состояние. Неравномерно изношенная подошва, например, может создать дискомфорт или даже привести к травмам. Особенно это касается спортивной обуви, которая обычно имеет ограниченный срок службы.
Так что выбирайте внимательно, чтобы новая пара не нанесла вред вашим ногам.
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