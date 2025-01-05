Одежда из секонд-хенда, на которую не стоит тратить деньги

Девушка среди вещей. Фото: Freepik

Секонд-хенды стали любимым местом для многих людей, ведь здесь можно найти стильные, качественные и даже брендовые вещи по очень приятным ценам. Однако не всю одежду в таких магазинах стоит покупать.

Новини.LIVE расскажет, почему это так и какие вещи лучше обойти стороной.

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Одежда с пятнами или неприятным запахом

Если вещь имеет сильные пятна или специфический запах, который не похож на обычный аромат после дезинфекции, стоит задуматься. Удалить такие загрязнения может быть сложнее, чем кажется, а иногда это просто невозможно.

Поэтому покупать подобные вещи стоит лишь в том случае, если планируете их переделать, например, перешить или использовать как материал для другого проекта.

Магазин одежды. Фото: Freepik

Ткани, за которыми трудно ухаживать

Кожа, замша или другие деликатные материалы могут быть настоящим вызовом для стирки. А учитывая, что одежда из секонд-хенда иногда может содержать остатки паразитов, ее нужно тщательно чистить и сушить при высокой температуре. Если это сложно или невозможно сделать из-за особенностей материала, стоит подумать дважды перед покупкой.

Леггинсы и похожая одежда

Леггинсы, как и нижнее белье или купальники, обычно очень близко контактируют с телом. Часто к моменту их продажи в секонд-хенде они уже теряют свою эластичность. К тому же, новые леггинсы можно тоже купить недорого, поэтому риск в такой покупке не оправдан.

Изношенная обувь

При выборе обуви важно обращать внимание на ее состояние. Неравномерно изношенная подошва, например, может создать дискомфорт или даже привести к травмам. Особенно это касается спортивной обуви, которая обычно имеет ограниченный срок службы.

Девушка рассматривает мужскую обувь. Фото: Freepik

Так что выбирайте внимательно, чтобы новая пара не нанесла вред вашим ногам.

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