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Даремна покупка — який одяг із секонд-хенду не варто брати

5 січня 2025 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Одяг із секонд-хенду, на який не варто витрачати гроші
Дівчина серед речей. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Секонд-хенди стали улюбленим місцем для багатьох людей, адже тут можна знайти стильні, якісні й навіть брендові речі за дуже приємними цінами. Однак не весь одяг у таких магазинах варто купувати. 

Новини.LIVE розповість, чому це так і які речі краще обійти стороною.

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Одяг із плямами або неприємним запахом

Якщо річ має сильні плями або специфічний запах, який не схожий на звичайний аромат після дезінфекції, варто задуматися. Видалити такі забруднення може бути складніше, ніж здається, а іноді це просто неможливо.

Тож купувати подібні речі варто лише в тому випадку, якщо плануєте їх переробити, наприклад, перешити чи використати як матеріал для іншого проєкту.

В секонд-хенді продаються деякі небезпечні речі
Магазин одягу. Фото: Freepik

Тканини, які важко доглядати

Шкіра, замша чи інші делікатні матеріали можуть бути справжнім викликом для прання. А враховуючи, що одяг із секонд-хенду інколи може містити залишки паразитів, його потрібно ретельно чистити та сушити при високій температурі. Якщо це складно або неможливо зробити через особливості матеріалу, варто подумати двічі перед покупкою.

Легінси та схожий одяг

Легінси, як і спідня білизна чи купальники, зазвичай дуже близько контактують із тілом. Часто до моменту їх продажу в секонд-хенді вони вже втрачають свою еластичність. До того ж нові легінси теж можна купити недорого, тому ризик у такій покупці не виправданий.

Зношене взуття

При виборі взуття важливо звертати увагу на його стан. Нерівномірно зношена підошва, наприклад, може створити дискомфорт чи навіть призвести до травм. Особливо це стосується спортивного взуття, яке зазвичай має обмежений термін служби.

Взуття точно не варто купувати в секонд-хенді
Дівчина розглядає чоловіче взуття. Фото: Freepik

Тож обирайте уважно, щоб нова пара не завдала шкоди вашим ногам.

Раніше ми писали про те, які речі з Zara варто мати в гардеробі. 

Також ми повідомляли, які помилки українки допускають в своєму гардеробі.

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