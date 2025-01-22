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Почему полигель стал трендом в мире ногтевого дизайна

22 января 2025 19:53
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Полигель для ногтей — что нужно знать о модном покрытии
Девушке делают маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Полигель — это настоящий прорыв в мире маникюра, который быстро становится фаворитом как среди мастеров, так и клиентов. Его секрет — в сочетании лучших свойств геля и акрила, но без их недостатков. Полигель легкий, прочный, безопасный и позволяет создать идеальные ногти, не вредя натуральным.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое полигель, и почему он так популярен

Полигель — это гибридная формула, которая выпускается в тюбиках, похожих на зубную пасту. Его наносят на ноготь, формируют до нужной формы и длины, а затем закрепляют под гелевой лампой. Благодаря этому материал не сохнет преждевременно, давая мастеру время для идеального результата. Полигель на 20% легче акрила и на 15% — традиционных гелей, но при этом он такой же долговечный.

Как удалить полигель

Снимать полигель нужно правильно, чтобы не повредить ногти:

  • Первую верхний слой снимают пилочкой.
  • Потом на ногти прикладывают ватный диск с ацетоном, обертывают фольгой и оставляют на 10–15 минут.
  • Последние остатки полигеля осторожно снимают пушером.

Для мягкого завершения процедуры рекомендуется замочить ногти в теплой воде с мылом и маслом.

Полигель на ногтях приобретает популярность
Руки в лампах. Фото: Freepik

Плюсы полигеля

  1. Безопасный состав:
    Полигель не имеет резкого запаха, поэтому работать с ним комфортнее и для клиента, и для мастера. 
  2. Щадящее отношение к ногтям:
    При правильном нанесении и снятии полигель не вредит натуральной пластине.
  3. Удобство в работе:
    Материал остается мягким до момента затвердевания в лампе, что позволяет долго работать над формой.

Минусы полигеля

Полигель стоит дороже геля и акрила, а регулярная корректировка требует дополнительных затрат. Использование УФ- или LED-лампы может воздействовать на кожу, поэтому не забывайте наносить защитный крем перед процедурой. Кроме того, натуральные ногти растут, поэтому покрытие нужно корректировать раз в 2–3 недели.

Красивые ногти иметь не так трудно
Красивые ногти. Фото: Freepik

Почему стоит попробовать

Полигель — это современный вариант маникюра, который подойдет тем, кто хочет, чтобы ногти выглядели идеально без лишних усилий. Благодаря своим свойствам он подходит для любой формы ногтей, выглядит естественно и в то же время прочно. Главное — довериться профессионалу, который сделает вашу мечту реальностью.

Ранее мы писали о том, какой тренд маникюра набирает популярность в 2025 году.

Также мы сообщали о главном nail-тренде, покорившем модный мир.

мода маникюр стиль ногти 2025 год

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