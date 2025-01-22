Полігель для нігтів — що потрібно знати про модне покриття

Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik

Полігель — це справжній прорив у світі манікюру, який швидко стає фаворитом як серед майстрів, так і клієнтів. Його секрет — у поєднанні найкращих властивостей гелю та акрилу, але без їхніх недоліків. Полігель легкий, міцний, безпечний і дозволяє створити ідеальні нігті, не шкодячи натуральним.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке полігель, і чому він такий популярний

Полігель — це гібридна формула, яка випускається у тюбиках, схожих на зубну пасту. Його наносять на ніготь, формують до потрібної форми та довжини, а потім закріплюють під гелевою лампою. Завдяки цьому матеріал не сохне передчасно, даючи майстру час для ідеального результату. Полігель на 20% легший за акрил і на 15% — за традиційні гелі, але при цьому він такий же довговічний.

Як видалити полігель

Знімати полігель потрібно правильно, щоб не пошкодити нігті:

Спершу верхній шар знімають пилкою.

Потім на нігті прикладають ватний диск із ацетоном, обгортають фольгою і залишають на 10–15 хвилин.

Останні залишки полігелю обережно знімають пушером.

Для м’якого завершення процедури рекомендується замочити нігті в теплій воді з милом і олією.

Руки в лампах. Фото: Freepik

Плюси полігелю

Безпечний склад:

Полігель не має різкого запаху, тому працювати з ним комфортніше і для клієнта, і для майстра. Щадне ставлення до нігтів:

При правильному нанесенні та знятті полігель не шкодить натуральній пластині. Зручність у роботі:

Матеріал залишається м’яким до моменту затвердіння в лампі, що дозволяє довго працювати над формою.

Мінуси полігелю

Полігель коштує дорожче за гель і акрил, а регулярне коригування вимагає додаткових витрат. Використання УФ-або LED-лампи може впливати на шкіру, тому не забувайте наносити захисний крем перед процедурою. Крім цього, натуральні нігті ростуть, тому покриття потрібно коригувати раз на 2–3 тижні.

Гарні нігті. Фото: Freepik

Чому варто спробувати

Полігель — це сучасний варіант манікюру, який підійде тим, хто хоче, щоб нігті мали ідеальний вигляд без зайвих зусиль. Завдяки своїм властивостям він підходить для будь-якої форми нігтів, має природній і водночас міцний вигляд. Головне — довіритися професіоналу, який зробить вашу мрію реальністю.

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