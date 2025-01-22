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Чому полігель став трендом у світі нігтьового дизайну

22 січня 2025 19:53
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Полігель для нігтів — що потрібно знати про модне покриття
Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Полігель — це справжній прорив у світі манікюру, який швидко стає фаворитом як серед майстрів, так і клієнтів. Його секрет — у поєднанні найкращих властивостей гелю та акрилу, але без їхніх недоліків. Полігель легкий, міцний, безпечний і дозволяє створити ідеальні нігті, не шкодячи натуральним.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке полігель, і чому він такий популярний

Полігель — це гібридна формула, яка випускається у тюбиках, схожих на зубну пасту. Його наносять на ніготь, формують до потрібної форми та довжини, а потім закріплюють під гелевою лампою. Завдяки цьому матеріал не сохне передчасно, даючи майстру час для ідеального результату. Полігель на 20% легший за акрил і на 15% — за традиційні гелі, але при цьому він такий же довговічний.

Як видалити полігель

Знімати полігель потрібно правильно, щоб не пошкодити нігті:

  • Спершу верхній шар знімають пилкою.
  • Потім на нігті прикладають ватний диск із ацетоном, обгортають фольгою і залишають на 10–15 хвилин.
  • Останні залишки полігелю обережно знімають пушером.

Для м’якого завершення процедури рекомендується замочити нігті в теплій воді з милом і олією.

Полігель на нігтях набуває популярності
Руки в лампах. Фото: Freepik

Плюси полігелю

  1. Безпечний склад:
    Полігель не має різкого запаху, тому працювати з ним комфортніше і для клієнта, і для майстра.
  2. Щадне ставлення до нігтів:
    При правильному нанесенні та знятті полігель не шкодить натуральній пластині.
  3. Зручність у роботі:
    Матеріал залишається м’яким до моменту затвердіння в лампі, що дозволяє довго працювати над формою.

Мінуси полігелю

Полігель коштує дорожче за гель і акрил, а регулярне коригування вимагає додаткових витрат. Використання УФ-або LED-лампи може впливати на шкіру, тому не забувайте наносити захисний крем перед процедурою. Крім цього, натуральні нігті ростуть, тому покриття потрібно коригувати раз на 2–3 тижні.

Гарні нігті мати не так важко
Гарні нігті. Фото: Freepik

Чому варто спробувати

Полігель — це сучасний варіант манікюру, який підійде тим, хто хоче, щоб нігті мали ідеальний вигляд без зайвих зусиль. Завдяки своїм властивостям він підходить для будь-якої форми нігтів, має природній і водночас міцний вигляд. Головне — довіритися професіоналу, який зробить вашу мрію реальністю.

Раніше ми писали про те, який тренд манікюру набирає популярності в 2025 році.

Також ми повідомляли про головний nail-тренд, що підкорив модний світ. 

мода манікюр стиль нігті 2025 рік

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