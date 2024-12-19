Какой модный напиток может стать вашим союзником в похудении

Девушка пьет из стакана. Фото: Freepik

Комбуча — это газированный ферментированный напиток, который первоначально ценили за пользу пищеварения. Сегодня этот модный напиток можно найти в каждом втором кафе или супермаркете. Основной секрет комбучи — чайный гриб, который во время брожения производит пробиотики, органические кислоты и ферменты, поддерживающие здоровье кишечника.

Новини.LIVE расскажет, помогает ли при этом комбуча сбросить вес.

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Что стоит знать о комбуче

Питательность зависит от вида. Домашний вариант содержит меньше сахара, чем купленный в магазине.

Домашний вариант содержит меньше сахара, чем купленный в магазине. Полезна для кишечника. Благодаря пробиотикам комбуча помогает поддерживать баланс полезных бактерий в пищеварительной системе.

Благодаря пробиотикам комбуча помогает поддерживать баланс полезных бактерий в пищеварительной системе. Антимикробное действие. В напитке есть кислоты, которые помогают бороться с вредными микроорганизмами.

В напитке есть кислоты, которые помогают бороться с вредными микроорганизмами. Защита для печени. Полифенолы в комбуче обладают антиоксидантными свойствами, снижающими воспаление и защищающими печень от стрессов.

Комбуча. Фото: Freepik

Помогает ли комбуча похудеть

Ученые пока не нашли четких доказательств того, что комбуча напрямую способствует потере веса. Однако она имеет несколько преимуществ:

Низкое содержание калорий по сравнению с соками или газировкой.

Полезные компоненты поддерживают общее здоровье, а это важно для следящих за рационом.

Если ищете альтернативу воде, которая не повредила бы фигуре, комбуча станет отличным выбором. Она не делает чуда, но может стать частью здорового образа жизни.

Комбуча в стканях. Фото: Freepik

Комбуча — это не волшебное средство для похудения, но полезная привычка, помогающая держать баланс. Ни один напиток или продукт самостоятельно не решит проблему лишних килограммов.

Раньше мы писали о том, какие модные продукты действительно не помогают сбросить вес.

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