Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Способствует ли популярный ферментированный чай потере веса arrow

Способствует ли популярный ферментированный чай потере веса

19 декабря 2024 09:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какой модный напиток может стать вашим союзником в похудении
Девушка пьет из стакана. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Комбуча — это газированный ферментированный напиток, который первоначально ценили за пользу пищеварения. Сегодня этот модный напиток можно найти в каждом втором кафе или супермаркете. Основной секрет комбучи — чайный гриб, который во время брожения производит пробиотики, органические кислоты и ферменты, поддерживающие здоровье кишечника.

Новини.LIVE расскажет, помогает ли при этом комбуча сбросить вес.

Читайте также:

Что стоит знать о комбуче

  • Питательность зависит от вида. Домашний вариант содержит меньше сахара, чем купленный в магазине. 
  • Полезна для кишечника. Благодаря пробиотикам комбуча помогает поддерживать баланс полезных бактерий в пищеварительной системе.
  • Антимикробное действие. В напитке есть кислоты, которые помогают бороться с вредными микроорганизмами.
  • Защита для печени. Полифенолы в комбуче обладают антиоксидантными свойствами, снижающими воспаление и защищающими печень от стрессов.
Комбуча – популярный напиток для здоровья
Комбуча. Фото: Freepik

Помогает ли комбуча похудеть

Ученые пока не нашли четких доказательств того, что комбуча напрямую способствует потере веса. Однако она имеет несколько преимуществ:

  • Низкое содержание калорий по сравнению с соками или газировкой.
  • Полезные компоненты поддерживают общее здоровье, а это важно для следящих за рационом.

Если ищете альтернативу воде, которая не повредила бы фигуре, комбуча станет отличным выбором. Она не делает чуда, но может стать частью здорового образа жизни.

Комбуча очень низкокалорийна
Комбуча в стканях. Фото: Freepik

Комбуча — это не волшебное средство для похудения, но полезная привычка, помогающая держать баланс. Ни один напиток или продукт самостоятельно не решит проблему лишних килограммов.

Раньше мы писали о том, какие модные продукты действительно не помогают сбросить вес.

Также мы сообщали, какие диеты из прошлого известны до настоящего времени.

здоровье тренды похудение фигура напиток

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:48 Где можно покататься на лыжах в Украине — цены в 2024 году

10:45 Зеленский отреагировал на требование Путина сократить армию ВСУ

10:39 Древнейшую табличку с 10 заповедями продали за миллионы долларов

10:32 В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Новошахтинске

10:23 Ушел из жизни легендарный одесский спортсмен

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

10:20 ТЦК принудительно мобилизует забронированных работников связи

10:15 Зеленский ответил, возможно ли размещение миротворцев в Украине

10:13 Вступление в НАТО и переговоры — заявления Зеленского в Брюсселе

10:08 Как выглядели бы украинские гетманы сегодня — прекрасные фото ИИ

10:02 Наследство без собственника — когда имущество получит государство

10:48 Где можно покататься на лыжах в Украине — цены в 2024 году

10:45 Зеленский отреагировал на требование Путина сократить армию ВСУ

10:39 Древнейшую табличку с 10 заповедями продали за миллионы долларов

10:32 В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Новошахтинске

10:23 Ушел из жизни легендарный одесский спортсмен

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

10:20 ТЦК принудительно мобилизует забронированных работников связи

10:15 Зеленский ответил, возможно ли размещение миротворцев в Украине

10:13 Вступление в НАТО и переговоры — заявления Зеленского в Брюсселе

10:08 Как выглядели бы украинские гетманы сегодня — прекрасные фото ИИ

10:02 Наследство без собственника — когда имущество получит государство

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине