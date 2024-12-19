Який модний напій може стати вашим союзником у схудненні

Дівчина п'є зі стакана. Фото: Freepik

Комбуча — це газований ферментований напій, який спочатку цінували за користь для травлення. Сьогодні цей модний напій можна знайти у кожній другій кав’ярні чи супермаркеті. Основний секрет комбучі — чайний гриб, який під час бродіння виробляє пробіотики, органічні кислоти та ферменти, що підтримують здоров’я кишківника.

Новини.LIVE розповість, чи допомагає при цьому комбуча скинути вагу.

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Що варто знати про комбучу

Поживність залежить від виду. Домашній варіант містить менше цукру, ніж куплений у магазині.

Домашній варіант містить менше цукру, ніж куплений у магазині. Корисна для кишківника. Завдяки пробіотикам комбуча допомагає підтримувати баланс корисних бактерій у травній системі.

Завдяки пробіотикам комбуча допомагає підтримувати баланс корисних бактерій у травній системі. Антимікробна дія. У напої є кислоти, які допомагають боротися з шкідливими мікроорганізмами.

У напої є кислоти, які допомагають боротися з шкідливими мікроорганізмами. Захист для печінки. Поліфеноли в комбучі мають антиоксидантні властивості, що знижують запалення і захищають печінку від стресів.

Комбуча. Фото: Freepik

Чи допомагає комбуча схуднути

Науковці поки не знайшли чітких доказів того, що комбуча безпосередньо сприяє втраті ваги. Проте вона має кілька переваг:

Низький вміст калорій у порівнянні з соками чи газованою водою.

Корисні компоненти підтримують загальне здоров’я, а це важливо для тих, хто слідкує за раціоном.

Якщо шукаєте альтернативу воді, яка б не зашкодила фігурі, комбуча стане чудовим вибором. Вона не робить дива, але може бути частиною здорового способу життя.

Комбуча в стканах. Фото: Freepik

Комбуча — це не чарівний засіб для схуднення, але корисна звичка, яка допомагає тримати баланс. Жоден напій чи продукт самостійно не вирішить проблему зайвих кілограмів.

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