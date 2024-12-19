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Чи сприяє популярний ферментований чай втраті ваги

19 грудня 2024 09:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Який модний напій може стати вашим союзником у схудненні
Дівчина п'є зі стакана. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Комбуча — це газований ферментований напій, який спочатку цінували за користь для травлення. Сьогодні цей модний напій можна знайти у кожній другій кав’ярні чи супермаркеті. Основний секрет комбучі — чайний гриб, який під час бродіння виробляє пробіотики, органічні кислоти та ферменти, що підтримують здоров’я кишківника.

Новини.LIVE розповість, чи допомагає при цьому комбуча скинути вагу.

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Що варто знати про комбучу

  • Поживність залежить від виду. Домашній варіант містить менше цукру, ніж куплений у магазині. 
  • Корисна для кишківника. Завдяки пробіотикам комбуча допомагає підтримувати баланс корисних бактерій у травній системі.
  • Антимікробна дія. У напої є кислоти, які допомагають боротися з шкідливими мікроорганізмами.
  • Захист для печінки. Поліфеноли в комбучі мають антиоксидантні властивості, що знижують запалення і захищають печінку від стресів.
Комбуча - популярний напій для здоров'я
Комбуча. Фото: Freepik

Чи допомагає комбуча схуднути

Науковці поки не знайшли чітких доказів того, що комбуча безпосередньо сприяє втраті ваги. Проте вона має кілька переваг:

  • Низький вміст калорій у порівнянні з соками чи газованою водою.
  • Корисні компоненти підтримують загальне здоров’я, а це важливо для тих, хто слідкує за раціоном.

Якщо шукаєте альтернативу воді, яка б не зашкодила фігурі, комбуча стане чудовим вибором. Вона не робить дива, але може бути частиною здорового способу життя.

Комбуча дуже низькокалорійна
Комбуча в стканах. Фото: Freepik

Комбуча — це не чарівний засіб для схуднення, але корисна звичка, яка допомагає тримати баланс. Жоден напій чи продукт самостійно не вирішить проблему зайвих кілограмів. 

Раніше ми писали про те, які модні продукти насправді не допомагають скинути вагу.

Також ми повідомляли, які дієти з минулого відомі до нашого часу. 

здоров'я тренди схуднення фігура напій

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